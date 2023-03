Este sábado 25 de marzo Esteban Paredes tendrá una íntima jornada junto a los hinchas de Colo Colo que presenciaran el último partido del ídolo del Cacique. La gran fiesta de despedida del histórico delantero se realizará en el estadio Monumental de Macul con un partido entre el “Team Paredes” y el equipo “Los Amigos de Paredes”, además de grandes jugadores los asistentes podrán disfrutar a partir de las 16:00 horas los show artísticos de Pailita, Princesa Alba, Américo, Amerika’n Sound y Yoan Amor que acompañar al idolo albo en la despedida del fútbol profesional de Paredes.

El legendario siete de Colo Colo es el único jugador que ha convertido 221 goles, está cifra de celebraciones le da el título del mayor goleador de la primera división del fútbol chileno. Es por esto que su despedida es una gran pérdida para la historia del fútbol nacional, por lo tanto los asistentes al evento al igual que sus cercanos se encuentran bastante nostálgicos y orgullosos de la gran fiesta y despedida que tendrá el Capitán de Colo Colo.

Nos topamos con Mario Velasco en el casino Enjoy de Santiago que se encontraba presenciando un nuevo espectáculo artístico llamado “Wonderland” y le preguntamos en exclusiva para RedGol sobre la despedida de su amigo ídolo de los hinchas colocolinos y nos comentó lo siguiente: “No voy a ir, estoy super invitado pero no voy a ir porque me toca trabajar en Temuco. Pero me parece como lindo que una vez más el público le retribuya todo lo que Esteban nos dió como colocolinos, no sólo un tremendo jugador sino que además “clasiqueros”, de esos jugadores demasiado gravitante en los partidos contra la Universidad de Chile, que dentro del fútbol chileno tal vez es el partido que más gente convoca que más atención convoca. En ese sentido todos despidiendo a Esteban Paredes me parece que se lo merece”.