Silvina Varas se hartó de los cuestionamientos ante las decisiones estéticas que ha tomado con su cuerpo y salió al paso de los comentarios que le llegaron por una reciente aparición televisiva, además de los dichos emitidos en Zona de Estrellas por Vasco Moulián y sus compañeros del espacio televisivo, Mario Velasco y Jaime Coloma.

La ex participante de Amor a Prueba utilizó las historias de su Instagram para referirse a las críticas a su actual look por su aparición en ¿Qué Dice Chile? de Canal 13, publicaciones que luego dieron pie para que las intervenciones quirúrgicas se llegaran hasta la pauta de Zona de Estrellas.

"Estaba leyendo un par de comentarios y cosas que salieron después del programa que se emitió... entiendo que a ustedes no les guste como quedó mi cara, a mí me gusta mucho y la que vive con mi cara soy yo, así que mientras yo esté contenta creo que debería estar todo bien", partió comentando.

Eso para luego advertir que "no le puedo caer bien a todos. Entiendo. No le gusta, no se haga nada pero el tema de catalogar a alguien de anoréxica, esqueleto es un poco más delicado porque creo que el tema de los cuerpos ya no debería hablarse".

Silvina Varas: ¿Qué dijo la ex chica reality por los dichos de Vasco Moulián y Zona de Estrellas?

La influencer luego compartió una imagen que le hicieron llegar y que contenía un mensaje aún más iracundo que su postura: "Este csm opinando del cuerpo de las mujeres! Que se cree! Que se mire al espejo el mono ql feo".

"Enserio? 3 machitos opinando así de mujeres?", añadía la captura que compartió en sus historias.

Eso, para luego ponerse frente a la cámara nuevamente y comentar que "esta es la guinda de la torta... Ni siquiera me había enterado de este programa pero me llamó una amiga... estaban hablando de las operaciones de mujeres, muchas minas y lo que escuché de ti era que Vasco decía que hablaba de las pechugas... 'que eran muy grandes para su cuerpo'".

Y luego Silvina ninguneó sin asco al ex director de programación de Canal 13: "¡Opinando del porte de mis pechugas! ¿Quién es este caballero? porque no lo conozco".