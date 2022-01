Al parecer lo que se vio en pantalla hace algunos días no fue el único conflicto entre Mariela Sotomayor y Vasco Moulián, hay mucho más de lo que salta a la vista. Así es, porque se reveló una supuesta pelea que ambos tuvieron una vez que salieron del aire con Zona de Estrellas.

El tras bambalinas del programa de Zona Latina lo trajo la ultima edición de Que Te Lo Digo, donde Sergio Rojas reveló que la disputa entre periodista y comentarista de TV alcanzó nuevos horizontes cuando las cámaras se apagaron.

"Me contaron que la semana pasada quedó la cagá. Estaban hablando de lo de la Cecilia, de la entrevista que le hizo a la ex pareja de Iván Cabrera", partió contando Rojas en el más reciente capítulo del programa que comparte con Hugo Valencia.

El asunto es que "estaba el Vasco y la Mariela, y él la empezó a piconear diciéndole 'pide disculpas porque tú también hablaste mal de Iván'... y le dio, cosa que creo que se agarraron mal".

"De hecho, pararon el programa. Entiendo que de la sala de dirección cortaron los micrófonos para que no se escuchara para arriba y el equipo técnico no se diera cuenta del problema que se había generado", continuó.

¿Qué pasó en Zona de Estrellas tras la supuesta pelea de Mariela Sotomayor y Vasco Moulian?

Rojas también tuvo respuestas para esa interrogante: "La Mariela, al otro día, no apareció en el programa porque producto de esta gran pelea con Vasco, entiendo que se sintió muy mal y le dio un problema al colon, y por eso no estuvo más durante toda la semana".

La periodista resulta que estuvo ausente en todos los capítulos de la semana recién pasada, aunque algunos días fue reemplazada por Kenita Larraín y otros por la argentina Mariana Marino.

Valencia también aportó antecedentes al caso: "Efectivamente, Mariela extendió una licencia por estrés, a raíz de esta y otras cosas, pero sin duda la pelea con Vasco habría provocado la explosión de su problema".

¿Hay una crisis en Zona de Estrellas?

El asunto es que los conflictos al interior de Zona de Estrellas no tendrían que ver sólo con Sotomayor y Moulián, hay otras aristas que hablan de una crisis al interior del programa.

"La Mariela no se lleva nada de bien con la Cecilia (Gutiérrez), no se tragan ni con aceite de oliva", postuló Sergio.

A lo que sumó que "cuando estaban en el Me Late, estaba la Cecilia que iba algunos días y justo la Mariela antes de llegar al Me Late se habían peleado por Instagram o Twitter, y la Mariela le pone así como 'pero por lo menos a mí no me andan desmintiendo a cada rato', eso le puso y de ahí que nunca más se tragaron".

"Ahora también va a haber un problema porque la Cecilia vuelve a su lugar de trabajo y va a estar la Mariela, no sé que va a pasar ahí. Entiendo que hay un problema más o menos, hay un clima de tensión entre Vasco, la Mariela y la Cecilia que parece que no está fácil el trabajo ahí", advirtió Rojas.

Aparentemente, Mariela Sotomayor es el reemplazo de Cecilia Gutiérrez, mientras ella estaba con pre y post natal, por lo que "las dos no deberían toparse, aparte que existe el antecedente que no se tragan ni con sapolio, entonces lo que debiese suceder es que llegue la Cecilia y salga Mariela, pero desconozco el tipo de contrato que tiene Mariela, lo que sí sé es que las dos no se soportan, no sería grato trabajar juntas".