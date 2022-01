Es sabido que Vasco Moulián le tiene mala a Marcianeke. No por nada en diciembre pasado lo criticó apuntando que "yo no le entiendo nada las letras a ese degenerado". Pero ahora, el comentarista de TV fue más duro con el artista y disparó con todo en su contra.

Los comentarios se dieron, como ya es usual, en medio del programa Zona de Estrellas, donde el panel comentó la particularidad de que en el reportaje que esta semana le dedicó Chilevisión al artista, tuvieron que ponerle subtítulos a su entrevista para que se entendiera lo que decía.

El conductor Mario Velasco resaltó el hecho de que "dentro de las plataformas de descarga musical", Marcianeke sólo es superado por un artista de tanta popularidad como Bad Bunny. Aún así, este detalle es una indiscutible señal de éxito.

Según Joche Bibbó -desconociendo el recorrido previo del cantante-, este "sale al éxito justo cuando va al programa de Julio César Rodríguez (La Junta, YouTube) y no se le entiende absolutamente nada (...); se caracterizó justamente por balbucear".

Vasco Moulián: ¿Qué dijo el comentarista de tv sobre Marcianeke?

Entonces, cuando Mario Velasco volvía a intentar resaltar el lado positivo del artistas, recalcando que ahora se encamina hacia una gira en México, fue interrumpido por Vasco Moulián.

"A mí, personalmente, (puede) que yo sea más viejo, más conservador y que encuentre que las letras de Marcianeke... son una violación a los derechos humanos de los niños terrible, porque no los dejan fluir, no los dejan vivir la infancia", lanzó sin filtro el ex director de programación de Canal 13.

Dentro de la misma crítica, Moulián añadió que "en sus canciones habla de la droga, como casi todos los raperos o traperos del mundo".

"[Es] una lástima que tengamos que escuchar a este cabro y no escuchar cosas como... No sé... gozaba con Amango, gozaba con Los Pulentos. Y [que] hoy día los niños estén escuchando esta barbaridad", remató.