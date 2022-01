Mario Velasco critica la repetición de rostros en la TV: "No innovan en nada y son las vacas sagradas"

Mario Velasco aprovechó la actualidad de la industria para lanzarse con una ácida crítica a la televisión chilena, por la reiterada repetición de rostros en pantalla.

La conversación surgió en el programa Zona de Estrellas a propósito de que Canal 13 sacó a Tonka Tomicic de la animación del Festival de Las Condes y decidió poner en su lugar a la periodista y conductora del matinal Tu Día, Ángeles Araya.

En el diálogo Mariela Sotomayor planteó que "cuando tú tienes que tomar un rostro, hacerlo rostro y luego hacerle clases para que sea un rostro, entonces, ¿no será mejor buscar a una persona que cumpla con esas actitudes de forma natural para que la gente lo perciba como algo genuino y no como algo armado?".

"¿No será que armar personajes es lo que a la gente no le gusta? Porque se dan cuenta que las gallas repiten lo que les dicen, se ríen", continuó.

Vasco Moulián reaccionó indicando que "mi pregunta es cómo eliges un rostro que no es rostro y no le tuvieses para qué enseñar. Tendrías que hacer un casting de un millón de personas".

"Hay mucha gente talentosa en televisión", postuló Sotomayor. "¿Cómo quién? Tres", le espetó de inmediato Moulián.

Mariela luego escondió la mano: "En este momento no podría darte nombres, porque sería súper egoísta de decir que no hay gente talentosa en televisión. Hay gente que hoy en día no está en televisión y es talentosa".

"Pero ocurre una cosa de calentura, que es la que les digo de repente, con algunos rostros, y que, chuta, tú no sabes por qué una persona está conduciendo un estelar. '¿De dónde salió?'", explicó.

Mario Velasco: ¿Qué crítica hizo El Anfibio sobre la televisión chilena?

Fue en ese momento que apareció Mario Velasco para plantear su perspectiva diferente a la planteada por el resto de los panelistas.

"Ojo. Yo discrepo contigo. Son los mismos de siempre, la televisión no innova en nada y son las vacas sagradas, y son apitutados por los productores ejecutivos de los programas. Y son siempre exactamente los mismos animadores y animadoras", estableció Velasco sin filtro.

Y amplió su opinión exponiendo que "la oportunidad este año siento que se la dieron a Millaray Viera, se la dio Carlos Valencia (productor de entretención de Chilevisión)".

"Lo encuentro espectacular. Pero el resto es más o menos lo mismo que venimos viendo hace diez años", lamentó.