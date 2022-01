Marcianeke sigue llamando la atención después de que se supo del quiebre en la relación con su pareja, Anaís Vilches, y luego de que protagonizó un reportaje emitido por Chilevisión. Ahora, el cantante confirmó las heridas que tiene en su cabeza, tras una supuesta agresión.

"Me enamoré. Sufrí, pero ya salí de esto", indicó Anaís en el mensaje con que dio a conocer la decisión. Eso, para luego añadir que "gracias dios por romperme las cadenas del infierno en las que me tenía este hombre. Si no me quieres, yo tampoco".

Tras el anuncio se detonaron múltiples especulaciones en torno a lo que había ocurrido, pero también surgieron más antecedentes. Se habló de una supuesta agresión de Anaís a Matías, pero se desconocía el momento y las razones, hasta que la misma hermana de Marcianeke lo confirmó en un live de Instagram.

Y ahora, el mismo Marcianeke se refirió a las supuestas lesiones que le dejó el incidente.

Marcianeke: ¿Por qué el cantante tiene heridas en la cabeza?

El asunto es que al despertar este miércoles, Marcianeke compartió en sus historias una imagen en la que se quejó porque no podía peinarse.

"Esto de no poder arreglar mi pelo por las put** heridas ya me está estresando :/", escribió en un texto en miniatura que complementó la foto en su cuenta oficial.

Sin embargo, el cantante no entregó mayores detalles sobre lo que le había ocurrido a su cráneo y, para rematar las dudas, posteriormente, sólo minutos después de la publicación, eliminó la foto sin mayores explicaciones.

Pero el ágil responsable de @realityculiao alcanzó al capturar y dejó el registro para la posteridad.