¡Caos! La tarde de este martes, Marcianeke se robó la atención en redes sociales, pero no precisamente porque había lanzado una nueva canción, sino por que su pareja, Anaís Vilches, hizo un alarmante anuncio: su relación con el cantante había terminado.

Fue a través de su Instagram que la joven dio a conocer la decisión, pero no sin antes saltar unas cuantas palabras que detonar la polémica en torno a la situación.

"Me enamoré. Sufrí, pero ya salí de esto", partió diciendo Anaís. Para luego añadir que "Gracias dios por romperme las cadenas del infierno en las que me tenía este hombre. Si no me quieres, yo tampoco".

El tema es que hasta ese momento no se entregaron más detalles de lo ocurrido, ni las razones por las que el vínculo entre ambos se había hecho pedazos. Ambos se eliminaron de Instagram y Matías Muñoz -verdadero nombre del Marcianeke- no ha hecho referencia al asunto.

Marcianeke: ¿Por qué se peleó con su polola Anaís Vilches?

Lo cierto es que tras el anuncio se detonaron las especulaciones, pero también surgieron más antecedentes.

Se habló de una supuesta agresión de Anaís a Matías, pero se desconocía el momento y las razones, hasta que la misma hermana de Marcianeke lo confirmó en un live de Instagram.

Aparentemente, la ruptura se gestó durante el fin de semana del Año Nuevo, cuando Vilches terminó agrediendo a Muñoz cansada por las actitudes del reguetonero ahora que es famoso.

Este quiebre se registra luego de que Marcianeke ha protagonizado múltiples polémicas, siendo la más reciente la pelea que tuvo con el personal del Rosa Agustina Conference Resort & Spa, de la comuna de Olmué.

El asunto es que el desahogo de Anaís no se quedó sólo en el "me enamoré" y "sufrí", sino que luego arremetió nuevamente en sus historias con un extenso análisis sobre las causas que supuestamente condujeron al término de la relación.

"Perro cu... mal agradecido, ahora [que] se te subieron los humitos a la cabeza se te olvida cuando te decían bolsianeke y te pagaba hasta los vicios tuyos pa’ que no anduvieras pato. Toda mi plata me la gastaba con vo' para que ahora toda esta gente me venga a decir aprovechadora a mí", advirtió en primer lugar.

Posteriormente, el mensaje añade que "te ayudé a surgir, te ayudé a que salieras adelante y que te pusieras para lo tuyo porque siempre te lleve fe y ahora te vení a descartar porque te pegué unos manotazos porque me sacaste de quicio, que we… queriai’ que me pegara yo, como lo hacías tú cuando no me dejabas irme".

Y los descargos continuaron: "como cuando me amenazabas con tirarte de los balcones, cuando te quebrabas vasos porque yo me quería ir, porque sabía que lo de nosotros no estaba bien, aun así me quedé hasta que tú me enfermaste a mí".

"Corrigiendo mis errores perdí hasta mi orgullo de mujer, me basureaste, hasta me trataste mal cuando te pedí una cosa que necesitaba porque nunca me dejaste trabajar, solo querías que fuera tu polola, la que se quedaba en la casa y me querías solo para la cama", postuló.

Antes de cerrar, Vilches sostuvo que "las cosas no son así, soy joven tengo un futuro y jamás me dejaste brillar a tu lado, porque tu mamá te metía we... en la cabeza, machista de mier... Hablen lo que quieran, yo conocí a este loco cuando no tenía ni pa' la micro y andaba puro caficheandome. Las we... se dieron vuelta y nunca aclaraste eso para no quedar en menos".

"Pero me da igual, hasta tu ex sabe que eras un cafiche cu... y ahora que tení plata te las das de pobrecito y we... me daría vergüenza en todo caso, yo tampoco quiero seguir con un drogadicto", concluyó.

Lo curioso es que a Anaís posteriormente le cerraron su cuenta principal y, si bien se creo otra que de inmediato acumuló seguidores, posteriormente se multiplicaron los usuarios con nombres similares, provocando una viralización inusitada de sus mensajes, los que fueron replicados para conseguir seguidores.

Mientras la polémica seguía limentándose en Twitter e Instagram, Marcianeke estaba lejos de estar preocupado por el asunto y mantuvo su silencio sobre el fin de la relación. Sólo publicó una extraña cita compartida de Instagram y le añadió una frase de cosecha propia.

Más tarde, se mostró feliz de la vida carreteando junto a Pablo Chill-E.