El comentarista de TV no se contuvo una vez que encontró razón para criticar al periodista de Me Late.

Vasco Moulián no deja de entregar material. En los últimos días se lanzó contra la hija de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, contra Cecilia Bolocco, contra Felipe Braun, tuvo que pedir disculpas por criticas las fotos "subidas de tono en Instagram" y ahora no perdió la oportunidad para desahogarse y atacar con todo al periodista de Me Late Sergio Rojas.

Todo partió luego de que su compañera en el panel de Zona de Estrellas Mariela Sotomayor, contó que se había enterado de las críticas que recibió su look para los Premios Estrellas 2021, de parte del programa de TV+.

"Supe que me estuvieron pelando el otro día, en el otro programa de espectáculos", lanzó al aire Sotomayor.

"¿En el Me Late?", indagó el conductor Mario Velasco y, tras la confirmación, Mariela indicó que "fue súper fea la pelá, que me veía mal, que estaba gordita, que me veía mal en la alfombra roja, que mi vestido estaba hecho de puro celofán".

Moulian se exaltó y exigió: "dime altiro quién fue". "¿Quién crees tú que fue?", le devolvió Sotomayor.

Vasco Moulián: ¿Qué dijo el comentarista de TV sobre Sergio Rojas?

Entonces, Vasco tomó vuelo y se lanzó: "Mira picante, ordinario, eres lo más rasca que hay en la televisión chilena, guatón indecente, rasca, picante. A una mujer jamás se le trata así".

"La otra vez pusiste una foto en el Instagram en una piscina, lo más ordinario que hay", insistió. "Lo dije conche....", remató triunfalmente.

Y aunque Mariela le comentó "gracias amigo por defenderme, pero tranquilo, cálmate", también lo volvió a alentar, al asegurar que Rojas "dijo que parecía una empanada".

"Tacuaco, horrible", disparó una vez más Moulián.

"Sergio Rojas es un tipo que no tiene pelos en la lengua y se mete en tremendos problemas por lo mismo. Me parece fome", resaltó Velasco para calmar las aguas del programa, pero no lo logró.

"El tema del peso lo encuentro feo", postuló Mariela, buscando dar pie para que Vasco Moulián sacara su arsenal definitivo: "hay homosexuales y maric** y este hue** es un maric**", justificando que su reacción es a propósito de "cuando me tocan a una compañera o un compañero...".

Sergio Rojas: ¿Cómo respondió el periodista al ataque de Vasco Moulián?

Ahora, el mismo Sergio Rojas decidió volcarse a Instagram para reaccionar ante la particular visión que tiene Vasco Moulián sobre él.

En sus historias, Rojas indicó que no estaba preocupado por los dichos en su contra y además procedió a enumerar las supuestas múltiples acusaciones que pesan en contra del ex director de programación de Canal 13.

"Me preocuparé cuando me acusen de: No pagar pensión, de robar, de hacer contrabando, de vender cosas robadas, de ganar plata engañando", lanzó en primera instancia Sergio.

Eso para luego postular: "si rasca es ser honesto / trabajador / no deber una casa de 1 millón de dólares / no tener piscina... SOY MUYYY RASCA!!!!!".