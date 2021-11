En su estilo frontal y sin filtro, el comentarista de televisión Vasco Moulián desató toda su furia en contra del nuevo matinal de Canal 13 Tu Día, programa que aún ni siquiera se ha estrenado y para el que el también actor augura un negativo futuro.

Fue en medio de Zona de Estrellas, el programa de Zona Latina, que se dio el pesimista análisis de Vasco, pero que partió por el lado de sus compañeros.

Curiosamente fue Joche Bibbó quien partió comentando que "creo que están haciendo las cosas medias tardes ya"; entonces Vasco lo apoyó: "Dos años tarde".

Bibbó expuesto que, desde su perspectiva, "están yendo con gente muy informativa, prensa más dura, cuando en realidad creo que hay que despegarse un poco de eso y hacer algo más entretenido".

"Además con la época. Se viene el verano. Independiente de que todavía nos estamos cuidando, yo creo que la gente tiene muchas ganas de ver otras cosas más relajadas sin el miedo de la televisión de decir ‘ay, no puedo mostrar esto’. Yo creo que es hora que volvamos", intervino Mariela Sotomayor.

Algo que fue corroborado por Manu González, el nuevo panelista del espacio del cable, "a mí me da la sensación de que esa vena que están vendiendo, que va a ser muy informativo, y les llega las elecciones. Entonces es lógico que quieran hacer un programa informativo".

"Pero como bien dice Mariela, llega el verano y hay que incorporarse", puntualizó.

Vasco Moulián: Comentarista de TV desata su furia contra Tu Día

Entonces, Vasco que hasta ese momento permanecía en las sombras del silencio afilando sus garras, finalmente se decidió a lanzar el zarpazo y atacar a la yugular el programa que debutaría en pantalla a mediados de noviembre.

"Yo creo, y en este papel de tío conductor a mí no me gusta pronunciarme mucho, me gusta más que hablen ustedes, pero creo que les va a ir como el forro", dijo, ácido, el también actor.

Y luego expuso: "¿Saben por qué? Porque hacen todo mal. Si los matinales lo consumen... Ya, hasta ahí llego. Ojalá les vaya bien. Después mi amigo Max (Luksic, director ejecutivo de Canal 13)..."

Tu Día será encabezado por las periodistas Angeles Araya y Mirna Schindler y tendrá como panelistas a Bernardita Cruz, Emilio Sutherland, Francesco Gazzella y Mauricio Jürgensen.