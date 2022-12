Una década alcanzó a estar Marilyn Pérez en Canal 13 antes de que la despidieran abruptamente este lunes, sin la más mínima señal o advertencia de lo que ocurriría.

El aviso llegó abruptamente y Marilyn aseguró a LUN que quedó "helada" al ser informada de la determinación que tomó la estación de Luksic.

Pérez detalló que, según le explicaron, su cargo de periodista de producción había sido eliminado. Sin embargo, "las labores que hacía yo, también la hacen otros compañeros y los de ellos no se eliminaron".

Por otro lado, Marilyn advirtió que una vez que un nuevo equipo se hizo cargo de la producción ejecutiva de Tu Día, envió "muchos correos con propuestas y nunca sentí 'feedback' de parte de ellos. Quizás no encajaba con esta nueva administración nomás".

Marilyn Pérez fuera de Canal 13 | ¿Qué dijo la periodista en su despedida?

La reportera del matinal alberga momentos relevantes como hilarantes en su paso por la estación televisiva. Inolvidable fue ese momento en que fue la única periodista que logró alcanzar a la alcaldesa Evelyn Matthei cuando huyó despavorida de la prensa, a través de las calles de Providencia y ni se cansó.

De eso ya unos años, pero el trabajo le dejó bonitos momentos. Al menos así lo dejó saber en una publicación que hizo en su Instagram para cerrar la etapa.

"A ver a horas de mi despido con la cabeza más fria puedo decir que hace 11 años cumpli mi sueño de estar en un prestigioso canal..canal13l. Cuando niña pasaba por fuera y decia quiero estar ahi. Y asi soy yo", contó la ahora ex figura televisiva.

Continuó exponiendo que "lo que me propongo lo logro y lo hice por casi 11 años estuve ahi. JamÁS fui despedida de ninguna parte al contrario me llevaron a otros canales. todos saben que mi despido no fue por desempeño laboral yo lo di todo siempre amo mi pega. y aunque suene egocéntrico decirlo yo siempre fui busquilla creadora de 8 secciones policiales en mi canal 13 querido clave22 .misión secreta .narcorutas entre otras".

"Pero saben es válido que no le guste a la nueva administración quuzás es una nueva oportunidad de concretar mis sueños..porque sigo soñando de lograr cosas en tv porque ahora si nadie me detiene nos seguiremos viendo hay marilyn pa rato jajja", puntualizó.