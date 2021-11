Mauricio Jürgensen volverá a Canal 13 y nuevamente al matinal. Pero esta vez ya no a Bienvenidos, sino que a la nueva propuesta que debutará en los próximos días: Tu Día, encabezado por Ángeles Araya y Mirna Schindler.

El periodista formará parte del panel del programa, junto a otros como Francesco Gazzella, Emilio Sutherland y Bernardita Cruz.

Según contó en la previa al estreno del espacio matutino, "esta fue una invitación bien clara, concreta y elogiosa de mi trabajo en general, de mi perfil y de mi aporte, y eso me gustó".

"También la posibilidad de ser parte de un proyecto nuevo no es algo que se dé muy a menudo en la vida laboral. Generalmente uno se suma a cosas que ya están andando, y acá no, acá partimos desde cero y eso genera una mística especial, un apego particular y una sensación de estrechez de amistad y de equipo", destacó.

De acuerdo con Jürgensen, otra de las cosas que lo atrajo fue "la idea de poner actualidad en las mañanas con lo que uno es, y con esas licencias editoriales que a uno le permiten trabajar tranquilo y a gusto".

Mauricio Jürgensen: ¿Cómo proyecta su retorno y el debut de Tu Día?

"Yo soy un periodista que tiene 46 años, que me hago preguntas, que tengo opinión y que también me gusta hablar de diferentes temas y disfrutar de una buena conversación entre colegas y amigos, y esperamos que el tono de esa conversación le haga sentido a las personas que nos vean", comentó.

Por lo mismo, manifestó que "me gustaría que las personas se sintieran atraídas por la oferta que vamos a entregar... y yo tengo la idea de que así va a ser. Siento que estamos preparando un programa con hartas ganas, con harta intención y con harta conciencia de lo que también la audiencia eventualmente espera de nosotros, del canal, del proyecto y de los nombres que están siendo parte de éste".

Mauricio Jürgensen tiene más de 20 años de trayectoria en medios de comunicación, como La Tercera, Radio Universo, Cooperativa, Mega y actualmente Radio Usach. Y, claro, Canal 13 retorna con este proyecto matutino luego de haber sido parte en nuestra casa televisiva de espacios como Bienvenidos y Sigamos de largo.