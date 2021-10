El adiós a Bienvenidos es un hecho y el programa ya está en la cuenta regresiva de cara a su desaparición. Mientras, el nuevo matinal de Canal 13 Tu Día ya tiene a su integrantes definidos y aparte de tener a Ángeles Araya y a Mirna Schindler en la conducción, también contará con Emilio Sutherland como panelista, quien tiene un duro desafío por delante.



El debut está proyectado para el 8 de noviembre próximo y Sutherland cuenta que este es uno de los hitos "más importantes de mi carrera. Yo he tratado de subir peldaños a lo largo de mi vida y este es un peldaño alto y potente".

Y añadió que "vamos a presentar temas de interés general. Todo lo que le interese a las personas, nos va a interesar a nosotros".

"Este es un proyecto muy interesante y desafiante, porque los programas de las mañanas se han convertido en programas de mucha influencia, sobre todo en los tiempos que vivimos, y yo creo que es atractivo lo que pueda revelarse a través de reportajes de denuncia e investigación", postuló también el periodista.

Aunque por otro lado, el también llamado Tío Emilio reconoce que este "es un desafío, algo diferente y una tecla que no he tocado. El desafío que tengo es no ser tan formal, específicamente en la propuesta de cómo presento los reportajes".

"La idea es llevar todo de una manera más dialogada y conversada, hacerle sentir a las personas que estamos en el living de su casa hablando de estos temas", planteó el otrora líder de En Su Propia Trampa.

Al mismo tiempo, confiesa que "aquí voy a ser un poco más lúdico. No vamos a comunicar de la misma manera, porque este es otro público, es en las mañanas... y me gusta esto, porque es aprender a comunicar de una forma diferente".

Mauricio Jürgensen, Francesco Gazzella y Bernardita Cruz son las otras personalidades que completan el panel de Tu Día.

Emilio Sutherland : ¿Cómo describe a las animadoras?

Sutherland resaltó que uno de los fuertes del matinal son sus conductores, admitiendo que "me gusta mucho la propuesta y siento que Ángeles y Mirna son dinamita, son una dupla muy potente y tienen una llegada muy profesional, pero al mismo tiempo muy cálida ante el público".

"Son personas muy queridas, entonces matizado eso con los aportes de Mauricio, Francesco y Berni, hará que todo fluya muy bien".

"Creo que el público se va a llevar una sorpresa tremenda cuando vea a todo este grupo, porque están teniendo ya un nivel de fiato y armonía muy llamativo y eso hará que sintonicen muy bien con los televidentes. Son muy simpáticos y hay calidez y profesionalismo en ellos", concluyó.