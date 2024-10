El matinal de Canal 13 “Tu Día” está de aniversario y este 17 de octubre cumplen dos años al aire. El espacio conducido por José Luis Repenning y Priscilla Vargas debutó en la pantalla el 2022 con un proyecto reformulado para las mañanas de la estación.

En lo que va de 2024, de enero a octubre, “Tu día” ha alcanzado un promedio de 5,5 puntos de rating, posicionándose en los primeros lugares por sobre su competencia.

Los dos años de Tu Día

Acerca de los positivos números del espacio en pantalla, el conductor José Luis Repenning confiesa que “son dos años que nos han sorprendido, porque han sido dos años en donde hemos ido creciendo y donde nos hemos ido acoplando como equipo”.

Agregando que “la verdad es que ha sido toda una experiencia explorar un formato distinto para nosotros… y estamos muy contentos porque las cosas se han dado bien y, con mucha humildad y sencillez, enfrentamos el día a día para intentar ganar más audiencia desde el punto de vista de la gente que se siente acompañada por nosotros”.

Por su parte, la conductora Priscilla Vargas añade que “tenemos el desafío de estar siempre en conexión con lo que la gente quiere ver, con lo que quiere escuchar y eso sumado a sus ganas de querer reír e informarse. Esa mezcla que logramos todos los días durante cinco horas puede sonar a tener que hacer un programa demandante o muy cansador, pero aquí las cinco horas se disfrutan al máximo”.

Acerca de la evolución que han tenido profesionalmente en estos dos años del matinal, José Luis señala: “Todo esto es un aprendizaje permanente, entonces claro que somos otras personas. Comparado al primer día, hoy somos unas personas completamente distintas… entendemos más el formato y venimos a trabajar súper relajados todos los días, desde el punto de vida de que sabemos lo que le corresponde a cada uno en el equipo”.

“lo paso súper bien cada día, haciendo un trabajo que me gusta y que siento que cada vez conozco y manejo mejor. Es por eso que estar acá me permite estar tranquilo. El programa me permite ser José Luis Repenning, entonces me siento muy cómodo”.

Por su parte, Priscilla Vargas comenta que “yo estoy mucho más suelta, veníamos de un formato muy rígido… y ‘Tu día’ es como venir a la casa porque de verdad nos sentimos muy cómodos, en donde compartimos con un grupo de amigos que son muy profesionales y con los cuales tenemos conversaciones muy interesantes y de los que también todos los días aprendemos”.