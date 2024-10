Pamela Díaz vivió un complejo momento la jornada de este martes cuando se dirigía camino a su programa ¡Hay que decirlo! en donde fue víctima un robo en donde sujetos armados desvalijaron su automóvil.

La Fiera entregó detalles de lo sucedido en el espacio de Canal 13, en donde señaló que “hace mucho tiempo no sentía esta tristeza y pena, sentirme súper vulnerable y después con miedo”.

Pamela Díaz sufre robo

La comunicadora señaló que antes de ir a su programa fue a almorzar con una amiga y al momento de estacionarse se bajaron rápidamente tres personas de un vehículo gris, siendo reconocida por ellos. “Uno dice: ¡Es la Pamela Díaz! Y yo les digo: ¡Hola, ¿qué tal?¿cómo están”, expresó.

Al volver, la ex Tierra Brava se dio cuenta de que el vehículo estaba abierto y que le habían robado. “No me lo rompieron, no rompieron un vidrio, absolutamente nada. Yo me acuerdo de haber cerrado mi auto”.

Los sujetos regresaron al lugar para robar el auto de la Fiera, llevándose perfumes, una maleta, sus documentos, carteras, etc.

“Yo ya no voy más, lamentablemente, no puedo ir más a Bellavista porque tengo susto de que me pueda pasar algo. Y así, la gente empieza a ir menos a restaurantes, menos a comercio, menos a un montón de cosas”.

Según retratan, era el primer día trabajando del cuidador de autos, quien señaló que fue encañonado para no decir nada.

“Me siento super vulnerable, porque estoy hablando con ustedes, exponiendo una situación, hoy día sabemos como las cosas están en el país, entonces igual hay un miedo (…) y así nos ha pasado a muchos, gracias a dios no me pasó nada, sí, estaban con una pistola”.

Revisa las declaraciones de La Fiera a continuación