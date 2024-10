Carolina Molina también conocida como “La Rancherita” estuvo presente en el programa de Luis Jara en TV+ “Al piano con Lucho”, en donde conversó sobre distintos puntos de su vida y su carrera artística, mencionando además el romance que protagonizó con el futbolista Arturo Vidal hace algunos años.

La cantante comentó que hay muchas personas que han puesto en duda sus objetivos, recalcando que ella se ha dedicado desde los siete años a su profesión.

“Siempre es lo que he defendido, he grabado cinco discos, ahora este es el sexto, tengo montones de singles. Siempre estoy trabajando en la música. Nunca he tenido ningún otro objetivo”.

La Rancherita habla de su relación con Arturo Vidal

En el mismo espacio, Lucho Jara le preguntó por su relación con el futbolista, “pero, eso es tan antiguo”, comentó la artista, señalando que tuvieron un romance muy breve, pero que debido al momento en que se encontraban ambos profesionalmente, ella era cantante en Mekano y él jugaba en Colo-Colo, fue muy comentado en ese momento por distintos portales y programas.

“No nos conocimos, yo creo que no nos alcanzamos a conocer, se mezcló mucha gente, mucho cahuín, mucha farándula, mucho ‘que le dijeron a él, que me dijeron a mí’, pero entre eso, él fue como a pedir mi mano a Quillota, a mi papá y a mi mamá, para llevarme a Alemania”.

“Él nunca había pololeado, por lo que yo sabía, fui su primera polola. Iba casi que a pedir la mano para que me fuera con él a vivir. Yo dije que sí, o sea, estaba súper encantada, de verdad, estaba enamorada”.

Tras esto, la artista revela que su mamá le preguntó al deportista que haría ella en Alemania, si continuaría su carrera de cantante, a lo que Vidal respondió: “No, ya no tiene por qué seguir haciendo esas payasadas”.

“Ahí yo pensé uf, después vino todos los celos, las tentaciones para él y ya no”, explicó sobre los motivos del quiebre.

