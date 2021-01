Sergio Rojas cuestiona las fotos de la Rancherita: "¿Querías tal vez llamar la atención?

La cantante nacional Carolina Molina dio a conocer hace algunos días que habría sufrido una agresión a manos de dos mujeres quienes dejaron marcado su rostro con moretones y otras heridas. Una de las mujeres es la ex pareja de su actual novio.

La Rancherita subió imágenes a sus redes sociales para mostrarle a sus seguidores como había quedado su rostro tras la golpiza que recibió. Sin embargo, tras esto hubo quienes la juzgaron señalando que se trataría de maquillaje.

“Quiero aclarar a las personas que dicen que esto es maquillaje, ¿Cómo puede haber gente tan maldita, tan mala, de pensar eso de mi persona? ¡Jamás jugaría con algo así!”, aclaró Molina usando la misma red social.

Durante el lunes pasado, la cantante realizó una videollamada con el programa Me Late de TV+, para referirse a los hechos.

El periodista Sergio Rojas comentó que la mujer que al parecer había atacado a la cantante tiene un hijo con su actual pareja. Posterior a eso le consultó por la foto que publicó "¿por qué te maquillaste en un comienzo los ojos? ¿Querías tal vez llamar la atención? O lo que no pudiste lograr con Carabineros que actuó, a mi parecer, de muy mala manera, ¿y por eso exacerbaste un poco? Lo que generó toda esta confusión”

A lo que Molina le contestó: “Querido Sergio, como siempre equivocado en todo lo que has hablado… Lo primero es que ella, aunque sea la mamá de un hijo, o de veinte hijos de alguien, eso no le da derecho a venir a pegarle a la actual pareja de esa persona. No le da ningún derecho. No hay explicación, aunque yo me hubiese burlado de ella. No le da derecho"

Luego agregó que "yo no me maquillé absolutamente nada. Probablemente, y hago un mea culpa, un raciocinio de lo que pasó con las fotos, porque ahora las veo y, claro, se ven sobreexpuestas, la verdad es que en el momento que subí mis fotografías, algunas me las tomó mi pareja, otras yo, selfies, porque mucha gente me decía ‘oye, pero el moretón estaba acá y ahora está allá’, porque en selfie se ven al contrario las fotos".

Añadió además que “Al momento de subir estas fotos, y que merecí hacerlo, porque lo pensé bastante, en el Instagram hay filtros que te ponen las fotos más sobreexpuestas, con más contraste o luz, hay fotos que se ven en blanco y negro. La puedes poner con diferentes filtros. Yo siempre he manejado un filtro que hace que los colores se resalten más, sea un color negro o un blanco, crea más contraste o luz".

Para finalizar la cantante señaló que “no puede ser posible que haya prejuicios y que tu pregunta ahora sea casi asegurando que yo me maquillé, porque eso da para que la gente estúpidamente haga prejuicio, alimenta el prejuicio. ¿Qué va a pasar cuando las mujeres son golpeadas en el futuro, tengan solo un moretón y digan ‘no voy a decir nada y me voy a callar, porque van a decir que estoy exagerando, me van a prejuiciar o no me van a creer’?”