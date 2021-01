La rancherita denuncia haber sido víctima de brutal golpiza a manos de dos mujeres

Carolina Molina, conocida popularmente como "La Rancherita", hizo una delicada denuncia a través de redes sociales, donde señaló que fue víctima de una brutal golpiza, mostrando imágenes de como quedó tras el ataque.

La cantante indicó que el incidente ocurrió el día el día 31 de diciembre, a las 12:45 del día, a mano de dos mujeres quienes la habían amenazado previamente por Whatsapp e ingresaron a su casa forzando la entrada,

“Encontrándome sola, me atacaron sin motivo alguno, con golpes de puño, patadas y con elementos de vidrio contundentes, entre las dos. Golpeándome el rostro y todo el cuerpo haciendo alusión al cumplimiento de las amenazas que Nataly me había estado haciendo vía WhatsApp durante todo este año”, dijo la ex integrante de Mekano.

Añadió que no conforme con el ataque procedieron a robarle sus pertenencias. "Además, aprovecharon de robar mi cartera con dinero en efectivo y documentos al momento de darse a la fuga. Ya se hicieron las diligencias pertinentes como constatación de lesiones, denuncia en Carabineros y se está empezando el trámite de querellas respectivas”, agregó la intérprete.

También comentó que realizó la denuncia correspondiente, sin embargo, no recibió la ayuda que esperaba. “no vinieron a mi casa a corroborar la violación de morada ni los destrozos que hicieron en ella, ni tampoco se hicieron los procedimientos debidos”.

La cantante concluyó diciendo que “cuento con todas las pruebas de amenazas de parte de esta persona junto con grabaciones y videos que comprueban lo ocurrido Y por supuesto seguiré con todo lo que corresponda hacer hasta las últimas consecuencias” e hizo un llamado a sus seguidores a que la ayuden en el caso: Siempre tato hasta el cansancio de mostrarles mi trabajo y lo positivo de mi carrera y destacarme por eso, pero ya es demasiado para mi. Esta fue la gota que revalso el vaso y ya no me quedaré callada frente a estas situaciones.