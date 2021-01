Mariela Sotomayor sobre golpiza a "La Rancherita": "Encontró la forma perfecta de hacer noticia"

La periodista Mariela Sotomayor hizo un durísimo análisis y planteó una hipótesis sobre la golpiza que le dieron a Carolina Molina, "La Rancherita", el pasado 31 de diciembre, cuando supuestamente recibió un ataque de la ex esposa de su actual pareja y manager, Claudio Chacón.

En medio de la edición de este martes de "Me Late", Sotomayor puso en relevancia que la gran cobertura que se le dio al tema durante los últimos días al incidente, no sólo en matinales sino que también en noticieros centrales de los diversos canales de televisión abierta, es más bien una maniobra comunicaciones para lograr una mayor presencia mediática.

Sotomayor intervino en el debate sobre el incidente, sosteniendo que "yo tengo una hipótesis. Yo creo que La Rancherita llegó a Chile y necesita hacer noticia. Ella ve que no hay espacios para poder cantar, porque está difícil y porque los contenidos hoy día no se prestan mucho para eso".

El conductor y productor ejecutivo del programa Daniel Fuenzalida salió a llevarle la contraria: "pero Mariela, la noticia no se puede hacer desde la violencia, desde provocar a alguien para que te pegue o tú pegar". Entonces, Sotomayor lo interrumpió: "pero por supuesto que sí, pues, Daniel".

Y Mariela recalcó: "Carolina Molina llegó a Chile, no tiene trabajo, no tiene dónde cantar y encontró la forma perfecta de hacer noticia para que alguien la considerara. Esa forma fue saliendo a abrirle la puerta a la ex pareja".

"¿Considerada en qué?", le cuestionó Funezalida. "¿Considerada en páginas policiales? ¿Considerada en un matinal que ni siquiera lleva el tema como espectáculo, lo lleva como policial?"

Mariela no cedió terreno e insistió en su punto: "¿Sabes cómo sigue este negocio o no? Este negocio sigue en un par de meses más: ‘voy a lanzar mi canción’. ¿Entonces, cómo?".

"Si ella no está haciendo noticia y en un par de meses le pide a una discoteque, por ejemplo, o a algún lugar que la ayude para poder salir… Se están haciendo cosas por streaming. Ella, con estos antecedentes, tiene más posibilidades de llegar donde cualquier empresario, qué se yo, alguna persona del espectáculo", puntualizó Mariela.

Mientras, el resto del panel le seguía en su contra, nadie compartía su percepción sobre el tema. Revisa a continuación el video: