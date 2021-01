Supuestas agresoras de "La Rancherita" desmienten golpiza a la cantante y entregan su versión

Uno de los episodios más impactantes que marcó el fin de semana del Año Nuevo fue la golpiza que Carolina Molina, "La Rancherita", recibió de parte de dos mujeres que llegaron hasta su propia casa, para dejarla con dramáticos hematomas que se viralizaron en redes sociales. O al menos eso era lo que se sabía hasta ahora, momento en el que hablaron las supuestas agresoras de la artista, Nataly Rivas y Astrid Rozas.

Con los día se han conocido nuevos antecedentes sobre los sucesos que han rodeado el incidente, partiendo por el hecho de que se trata de un conflicto que partió desde que Claudio Chacón inició su relación con "La Rancherita" hace un año y medio. Aunque eso fue después de que su manager se separara de Rivas.

Rivas y Rozas conversaron con el matinal de Chilevisión "Contigo en la Mañana", momento en el que entregaron un relato radicalmente distinto al que reveló "La Rancherita" sobre el momento de la agresión que ocurrió el 31 de diciembre.

Nataly contó que acudió con Astrid hasta la casa donde se encontraba Carolina, para dejarle "unas cosas" al hijo que tienen en común con Chacón. "Las fui a dejar a la casa, llego allá, toqué el timbre. Al ver que nadie salía, llamo al papá de mi hijo, él me dice 'Naty, te hablo por Whatsapp'. Me dice 'Naty, ando buscando una camioneta, en 10 minutos llego allá'. Yo le dije, 'ya, bueno, estaremos acá'", partió contando.

Rivas explica que luego "nos quedamos afuera y en ese lapsus sale Carolina, cuando yo toqué el timbre y me dice '¿qué haces acá?', yo le digo 'vengo a dejarle unas cosas a mi hijo, ¿me las puedes recibir?' En eso ella abre la reja, me empezó a tirar el pelo de la nada, agarró algo que había en el suelo, no sé si era un macetero, no sé qué era, pero me pegaba tanto en la cabeza que no tenía cómo defenderme".

"Lo único que hice fue empecer a tirarle combos como pude. Mi amiga al darse cuenta corre su camioneta y me dice 'Naty, vamos, súbete'. En eso llega el papá de mi hijo atrás en ese lapsus, frenando bruscamente. Carolina agarra una piedra enorme y la empieza a lanzar a la camioneta. Astrid se baja y le dice 'oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tirándole piedras a mi camioneta, si yo no te he hecho nada? Es pelea entre ustedes".

"En eso él llega de la nada, agarra a Astrid, a mi amiga del cuello, la tiró al suelo y la estaba ahorcando. De verdad que la estaba ahorcando porque ella no tenía cómo defenderse", aseguró Rivas.

Por su lado, Rozas asegura que cuando "La Rancherita" llegó a la comisaría a hacer la denuncia, "ella no tenía ninguno de esos machucones", en referencia a los moretones que mostró la cantante en su publicación de Instagram el fin de semana.

"Yo acompañé a mi amiga a dejar su ropa. Estoy encarándola en eso y llega el ex marido de mi amiga, me pesca del cuello, me levanta y me deja caer como lucha libre. Tal cual. De la nada, sin preguntar nada", sostiene Astrid, sobre el episodio de los piedrazos a la camioneta.

A propósito de eso es el cuello ortopédico con el que se la vio en la entrevista, ya que de acuerdo con Rozas "tengo papel médico que dice que tengo que usarlo por 10 días, no es para la pantalla. Tengo un machucón aquí y una rasmilladura acá, porque fue leve lo que pusieron en el papel".

"Dentro de eso, escucho a Claudio Chacón gritarme de al lado que mi auto lo tiene encargado", dijo Astrid entre lágrimas. "Me gritó mi patente cuatro veces. Yo no me se mi patente, te lo juro que no me la sé. Soy la típica mina que sabe manejar".

Revisa las declaraciones completas en el siguiente video: