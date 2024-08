Mauricio Isla lanza parada de carros por supuesto affaire con ex chica Playboy: "No la conozco"

Mauricio Isla no aguantó las versiones que lo vincularon con una ex chica Playboy. Fue una información que destapó el periodista Sergio Rojas, quien reveló un supuesto encuentro entre el lateral derecho de Colo Colo y la susodicha en una discoteque.

Según Rojas, el Huaso pasó a buscar a Alejandra Díaz a Onfayer. El periodista de farándula anunció la cercanía entre ambos en el programa Qué Te Lo Digo de Zona de Estrellas. Y por supuesto que la información llegó a oídos del icónico lateral derecho de la Roja.

No le gustó para nada y reprochó al comunicador que soltó la bombita. “Señor Sergio Rojas, yo entiendo que usted tenga que dar noticias de farándula. Pero una cosa es decir la verdad y otra es inventar algo que da mucha risa”, introdujo Isla en una de sus historias de Instagram.

El mensaje fue mucho más largo. “Yo no conozco a la señorita Ale Díaz y nunca me he juntado con ella. Si usted quiere noticias mías o quiere meterme en la farándula, escríbame a mi Instagram. Y ahí yo le cuento con quién me junto”, profundizó el ex jugador de Independiente de Avellaneda en su protesta. El desmentido del Huaso tuvo su razón de ser en la cantidad de detalles que entregó Rojas.

Mauricio Isla barre el piso con Sergio Rojas por la supuesta relación con una ex chica Playboy

Mauricio Isla no sólo desconoció el romance con la ex chica Playboy Alejandra Díaz. También desacreditó profesionalmente a Sergio Rojas. Además del supuesto encuentro, el periodista también aseguró que se había contactado con la mujer vía WhatsApp.

Y hasta leyó sus respuestas. “Estoy separado hace un rato. Uno puede tener amigos. Amigos simplemente amigos y nada más, dijo Ana Gabriel”, sostuvo el citado conductor del espacio de este diálogo con Ale Díaz. Todo eso le significó una molestia grande a Isla, que además abroncó al diario La Cuarta.

“Yo juego fútbol. A veces mal o bien, pero aprendí. Usted que trabaja dando noticias podría aprender y dar las notas con argumentos por favor”, sentenció el Huaso Isla, siempre en la misma historia de Instagram. Acompañó su descargo con los pantallazos de la información replicada en el portal de L4.

