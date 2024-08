Partidazo de Colo Colo. Equipo bien dotado y con un técnico práctico, que ha sabido sacar adelante partidos complicados. Pero, sobre todo, un gran grupo, con jugadores parejos y estrellas que se turnan el calificativo del mejor de la cancha.

Y si bien el grupo ya estaba armado y la buena onda entre los distintos jugadores podía palparse a la distancia, la inclusión de nuevos nombres en este mercado de invierno demostró que se trata de un plantel permeable.

Así queda claro con la rápida inclusión que tuvo Mauricio Isla en el grupo. El Huaso se ganó un lugar en la cancha y en el camarín y se nota que es una de las voces de mando dentro del equipo.

Acompañado de su amigo Arturo Vidal, el Huaso se nota compenetrado con el grupo y así lo dejó entrever en la conferencia de prensa del postpartido, a la que asistió él en conjunto con el DT albo, Jorge Almirón.

Palabras del Huaso

Mauricio Isla está cada día más colocolino. Si hace un mes había dudas sobre el equipo del cual era hincha, hoy parece que se puso al Cacique en el corazón. Por lo menos sus palabras así lo demuestran.

“Partí a Argentina, hice un buen campeonato allá y después hice una buena Copa América. Y al final llegué al equipo más grande de Chile, que me recibió de la mejor manera. Yo tengo experiencia, pero también se necesita compañerismo. Me encontré con un buen grupo”, advirtió el Huaso.

“En un mes me ha cambiado bastante la vida. Llegué y me tocó jugar el Clásico. Y cuando uno llega a un equipo grande tiene que adaptarse de la mejor manera. Me aceptaron al 100%, los jugadores, el cuerpo técnico, la gente que trabaja en Colo Colo. Así que para mí ha sido más fácil. Es un grupo demasiado bueno”, añadió Mauricio Isla, quien siguió explicando cómo ha crecido su amor por el Cacique.

“Cuando me llegó la oferta de Colo Colo fue sorpresiva. Siempre estuve dispuesto de llegar, estoy cumpliendo un sueño. Espero seguir viviéndolo, porque para todos nosotros esto ha sido de lo más bonito”, cerró Isla.