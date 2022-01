El periodista no ha querido revelar por qué no ha estado en el programa estos días.

Sergio Rojas simplemente desapareció de la edición vespertina de Me Late y su ausencia se hizo no tar este lunes y martes en el panel del programa conducido por Daniel Fuenzalida. ¿Qué le pasó? ¿Renunció?

Las razones son algo que el periodista ha mantenido en reserva ya que, según contó a través de Instagram, las expondrá recién el domingo en el próximo capítulo de su programa online Que Te Lo Digo.

En las historias de su cuenta, Rojas explicó que "me han preguntado por qué no he estado en el Me Late, creo que el lugar para hablarlo es el live que tengo los días domingo".

"Es mi casa, es mi lugar, estoy con un amigo que es el Hugo. Sé que tienen muchas interrogantes, muchas preguntas. Lo único que les puedo decir es que estoy trabajando en las mañanas en una empresa familiar", puntualizó.

Sergio Rojas: ¿El periodista renunció a Me Late?

En la misma instancia, Rojas indicó que "siempre estaré donde yo quiera estar y donde también quieran que esté, eso es algo súper importante".

"Obvio que les voy a contar, siempre ha sido mi tónica desde la transparencia pero el domingo en mi live, que es mío", selló.

Según pudo confirmar Redgol, el escenario económico propuesto a Rojas para el 2022 no fue de su gusto, por eso por el momento sólo se mantendrá al aire en Me Late Prime las próximas noches. Al menos hasta que revele su verdad el próximo domingo.