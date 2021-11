Maite Orsini y Gonzalo Valenzuela prácticamente confirmaron su relación el domingo pasado, cuando aparecieron juntos en sus respectivos centros de votación para las Elecciones 2021. Por lo mismo, se convirtieron en tema obligado en redes sociales y también en el programa Me Late, donde Sergio Rojas tuvo una tajante postura ante la pareja.

En el panel del programa de TV+, la periodista Paula Escobar partió comentando que "esto es un estreno público y en las elecciones presidenciales, o sea, lo más visto. Esto es una estrategia. Esto es una búsqueda de votos".

"A la gente, a la dueña de casa, le encanta que el político muestre su vida privada. Y para Gonzalo esto también es un plus", subrayó Escobar.

Por otro lado, Luis Sandoval postuló que "el gustito a la política incluso podría llegar a Gonzalo Valenzuela. Muchos actores terminan finalmente de candidatos a senadores, diputados o alcaldes. Yo creo que Gonzalo Valenzuela iría por ese camino más adelante”, complementó por su parte Luis Sandoval.

Sergio Rojas: ¿Qué mensaje le envió el periodista a la diputada Maite Orsini?

Fue en ese momento que tomó la palabra Sergio Rojas, quien se la jugó con una advertencia para la autoridad.

"Me llama la atención que ella haya puesto 'se ve tan lindo votando'. Porque, ¿cuál es la idea? A mí me parece que esto es farandulizar una relación. Que no se enoje después la señorita Orsini cuando alguien le pregunte si anda con el 'Manguera' poh", puntualizó.

El animador del espacio, Daniel Fuenzalida, se puso del lado de Rojas, recalcando que "no se pueden enojar ni ella ni él".

Sandoval también le concedió el punto porque, según su perspectiva, Orsini fue "súper astuta, porque salió publicado en todos los medios de Internet que llegó Maite junto a Gonzalo Valenzuela. Me pregunto yo, si hubiese ido sola a votar, ¿ustedes creen que hubiese tenido esa repercusión?".

"Es mediática, pero no tan mediática como cuando llega con Gonzalo. Yo creo que no es descabellado pensar en que a él no le haría mal una carrera política, no le molesta", aportó Escobar al cierre.