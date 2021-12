No contento con haber criticado a la hija de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza esta semana, Vasco Moulián también disparó contra Cecilia Bolocco, pero no precisamente por el reciente enfrentamiento que tuvo con Naya Fácil, sino que por una foto que la ex Miss Universo compartió en su Instagram.

Fiel a su estilo visceral y sin filtro, el ex director de programación de Canal 13 procedió a referirse a una reciente publicación de Bolocco en la que compartió una selfie.

"A mí me llega a dar miedo", dijo tajante Moulián en el programa Zona de Estrellas. En tanto, Mario Velasco quiso apagar el incendio, parándole los carros: "no puede decir una pelotudez así, no están los tiempos para eso".

Mariela Sotomayor también acudió a su encuentro con paños fríos, indicando que "lo más bonito es que con su sonrisa y naturalidad logra reflejar una seguridad, la que todas las mujeres debemos tener de lucir nuestros años".

Vasco Moulián: ¿Qué dijo el panelista de Zona de Estrellas sobre Cecilia Bolocco?

"¿Alguien ha dicho cómo se ve?", cuestionó Vasco y se respondió él mismo: "me van a perdonar, pero yo encuentro que la Cecilia Bolocco no se ve bien, para no decir que se ve fea".

Lo peor aún estaba por venir: "hay gente que está sin maquillaje y se ve un poquito más tostadita, se ve blanca y parece un poco una momia".

"No digas eso", intentó frenarlo Mariela nuevamente.

Pero Vasco Moulián no la pescó absolutamente para nada e siguió en su cruzada por instalar la polémica: "me gusta la belleza natural, pero no digan que es sorprendente ver una foto de la Cecilia Bolocco así, no me digan que se ve linda, estarían mintiendo".