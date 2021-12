Naya Fácil contraataca tras reacción de Cecilia Bolocco: "A mí no me gusta la gente de la tele doble cara"

Después de que Cecilia Bolocco no se quiso quedar al margen de la polémica y respondió a los polémicos dichos de Naya Fácil, ahora la influencer decidió corregir sus dichos y contraatacar manteniendo su postura sobre la dificultad de trabajar con la ex figura televisiva.

"La conocí en persona y es una vieja de mier... que no saluda ni siquiera a su equipo de trabajo. Es horrible. No saluda, es una horrible, rasca, ordinaria", fue lo que dijo en primer lugar naya.

La viralización de los comentarios de Fácil cobró tanta fuerza que inevitablemente llegaron hasta la mismísima Bolocco. "¿Dijo que yo era rasca?", cuestionó la también animadora de TV, y añadió "me tiene sin cuidado, esa es la verdad".

Naya Fácil: ¿Qué le dijo ahora la influencer a Cecilia Bolocco?

"Esto de andar tirándonos palabras con la Miss Universo", comentó Naya en un nuevo live de Instagram.

Y luego reconoció que "las palabras con las que me referí a ella no fueron las correctas, decirle rasca, ordinaria, porque esas palabras significan otras cosas".

En el fondo, aclaró que "la palabra correcta era maleducada, que no es capaz de decir ni un 'hola', aunque sea de lejos, esa era la palabra correcta, no lo que dije yo".

Eso para luego postular que "si tú trabajas con un equipo, se dice 'hola', donde sea chiquillos, es algo básico. Uno debe saludar como mínimo" y también contar que "me llegaron muchos mensajes que ella era así en todas partes, que prenden la cámara y es un amor".

"A mí no me gusta la gente de la tele doble cara, no lo tolero, yo soy igual en todas partes", sentenció Naya.

Y aún más ácida, lanzó: "Es más, hoy me saludó gente en la calle y me dijo que había estado con ella en instancias trabajando y es así, porque cuando la gente es de un estrato social un poquito más bajo no te miran porque es una diva pero la diva no tiene educación".

Revisa las nuevas declaraciones de Naya Fácil, capturadas por las ágiles responsables del sitio Mira lo que hizo: