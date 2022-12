Naya Fácil se mantiene actualizando su actual situación con la Justicia y reveló que cambió nuevamente de abogado, porque se sintió abandonada por su actual representante. Además, confirmó que se mantendrá "oculta" hasta encontrar una solución a actual proceso.

¿Qué le pasó a Naya Fácil?

La influencer se mantiene hablando por medio de sus redes sociales, contando prácticamente todo lo que está pasando.

Así fue que contó que "anoche estuve pensando y cambié mi abogada. Mucha gente está hablando, diciendo 'ay, pasaría esto, pasaría esto otro...' Nunca había tenido un problema así en mi vida, primera vez que me pasa algo así. Mi error, obviamente, fue no asistir el día que me citaron a Caldera y yo no pensé que esto sería tan grave. De haber sabido, de verdad, hubiese ido".

"¿Qué hago yo si el abogado me dice 'Naya, te van a ir a buscar a tu domicilio'? Quedo pal lolly. Si nunca me había pasado esto. La opción que vi es cambiar de abogado. Esta es la tercera vez que voy a cambiar de abogado. Porque recuerden que el primer abogado que me asignaron del estado nunca me respondió. Estuve meses llamándolo, de la primera citación que me hicieron y nunca me respondió", continuó exponiendo.

En tanto, explicó Naya, "después contacté al segundo, que es el de ahora. En su momento me dijo que tenía que ir, pero quizás yo no le tomé el peso a la situación. Ahora voy a ver con la otra abogada. Mi abogado quedó hasta ahí. Me dijo 'te tienes que entregar' y todo el tema, pero tampoco me ha ayudado mucho. Yo a cada rato le estoy preguntando qué tengo que decir... Entonces, me vi un poco sola en esta situación".

"Por eso voy a buscar otra abogada para ver como lo podemos solucionar", dijo temprano en la mañana.

Naya también explicó que hay gente que le pide que se entregue, pero ella no está abierta a esa opción, porque quien decide lo que ocurrirá con ella es el tribunal de Caldera.

"Yo con todo el revuelo que ha pasado, tendría que ser muy mensa para llegar y entregarme, porque sé cómo me van a tratar. Me van a tratar pésimo. Acá no decide nadie más que Caldera y con todo lo que he publicado, van a decidir sobre mí... van a decir 'no, déjenla ahí'. Yo tampoco me quiero arriesgar a eso", admitió.

¿Por qué cambió el abogado?

Aparte de la soledad que ha sentido en el proceso, Naya expuso que la otra razón del cambio de abogado se debe a que "ayer me mandaron pantallazos de Facebook, y mi abogado anda compartiendo toda mi causa ahí. Y esto igual es serio".

"Y ahora en la mañana me manda un diario, que soy portada ahí y sale hablando mi abogado y todo el tema. Son cosas que igual me da lata. Lo encuentro poco serio", lamentó.

Y recalcó que "estoy intentando solucionar todo. Sé que la embarrá está, pero hay que tratar rebuscar la solución. Eso estoy tratando de hacer".

¿Qué pasó con la nueva abogada?

Más tarde y con mejor ánimo, Naya se mostró entre tranquila y nerviosa, hasta se dio el tiempo de mostrarse con la portada del diario LUN de este martes, en la que es la absoluta protagonista.

"Me siento mal. ¿Qué es esto? La media volaíta", comentó entre risas, aún sin creer que estaba en la página principal del periódico. "¿En qué me convertíííí?", se cuestionó.

Tras eso, entregó una actualización sobre lo que ocurrió con la nueva abogada y resaltó que "lo importante es que yo me siga manteniendo oculta en el lugar donde estoy. Tranquila y tratar de no salir".

"Me dejó un poco más tranquila. De verdad, que sí", puntualizó.