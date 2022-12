Naya Fácil ha pasado por distintos estados emocionales en las últimas horas, desde que se confirmó la orden de arresto en su contra, por no presentarse a la audiencia de formalización, a propósito del incidente viral que protagonizó en octubre de 2019.

La influencer vive momentos de pánico mientras intenta ocultarse de la autoridad policial que debería detenerla en cualquier momento tras la decisión de un tribunal en Caldera, además del acoso de delincuentes que buscan aprovecharse de su situación.

¿Qué le paso ahora a Naya Fácil?

Pero por mientras, Nayadeth Neculhuelque Quimen sigue entregando actualizaciones por medio de las historias de su Instagram, donde transmitió la inseguridad que siente en estos momentos, pero también reveló cómo unos individuos se presentaron en su domicilio haciéndose pasar por Carabineros, para intentar llevarse a su vehículo.

"CTM, acaba de pasar algo horrible. Lo que me faltaba para variar", alertó primero la joven para luego revelar el inconveniente.

Así contó que "yo fui a dejar mi auto a la casa denante y mi hermana estaba con su amiga, yo me vine a otra comuna. Fueron unos tipos que se hicieron pasar por carabineros, y mi hermana cacho que no eran, weon casi se llevaron mi auto porque estaban pidiendo las llaves del auto sin orden".

"Casi me roban loco, menos mal, mi hermana esta atenta y es vía (sic) para pensar, que rabia. Mi hermana llamo a carabineros y están en camino", explicó.

Naya también detalló que "más encima me llevo super bien con unos conserjes que justo estaban de turno. Hoy y me acaban de llamar que alguien llamo a los carabineros dando el numero de mi depa diciendo que habia un hombre agrediéndome y por eso llegaron a buscarme".

"Como puede existir gente tan mal intensionada. Yo me entero de todo y voy averiguar

quien hizo esa maldad y sepan que todo se devuelve", lamento y advirtió, al mismo tiempo.

Todo esto mientras Naya mantiene la atención de sus seguidores, entre su drama judicial y porque aún tiene pendiente hacer una rifa pactada desde hace semanas por medio de Instagram.

A esto se suma un post con la sinceridad a flor de piel, donde Naya comentó que "son momentos difíciles mis facilines, espero despertar pronto de esta pesadilla".

"Triste de no estar en mi casa y andar en otros lugares como si fuera una delincuente que no soy, solo cometí un error y pucha que me esta costando caro", escribió.