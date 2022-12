La mañana de este lunes Naya Fácil debía presentarse en un tribunal de Caldera para ser formalizada por un incidente que protagonizó en un ya lejano 2019. La influencer no cumplió y ahora pesa una orden de arresto en su contra, que Carabineros de Chile puede hacer efectiva en cualquier momento.

¿Cómo reaccionó Naya Fácil ante la orden de arresto?

Tras recibir el mensaje de su abogado que le informaba sobre la compleja situación en la que se encuentra, la joven entregó una serie de declaraciones por medio de las historias de su Instagram, dando cuenta del nerviosismo que ahora la inunda.

"No estoy en mi casa, ando haciendo unos trámites pero igual es primera vez que me pasa esto. No sé cómo reaccionar, me da pena. No sé qué voy a hacer", lamentó Nayadeth Neculhuelque Quimen -su verdadero nombre-.

Al mismo tiempo, Naya comentó que "esta ha sido mi 'broma' [que] más lejos ha llegado. Jamás pensé que sería así. ¿Por qué me gusta vivir al límite?".

A pesar de la angustia, Neculhuelque no pierde su humor: "Ahora entiendo el dicho 'tu pasado te condena', literal... Jajajajajajaja".

"¿Cuándo va a ser el día en que salga TT por cosas buenas? Siempre son líos", lamentó. Pero al mismo tiempo otra talla: "mi auto piola más encima", dijo en referencia a que el vehículo en que se transporta es notoriamente ROSADO.