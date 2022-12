La influencer Nayadeth Neculhuelque Quimen, más conocida como Naya Fácil, está nuevamente en aprietos con la ley y por una polémica que detonó en 2019.

¿Por qué Naya Fácil está con orden de arresto?

La joven debía presentarse a una audiencia de formalización por los delitos de ultraje a objetos o lugares de culto, cita con la que no cumplió.

Es por esta razón que un tribunal de Caldera decidió avanzar con la orden de arresto en contra de Naya, quien además había reconocido previamente en sus redes sociales que no alcanzaría a llegar a la cita.

"La media volaita, qué rabia y pena tengo, ya no estoy ni ahí con nada loco. Mañana es la audiencia cul... Vieja con... de Caldera, el medio show que está haciendo y yo jamás hice nada tan grave para llegar a todo esto", había comentado en las historias de su Instagram.

Y añadió: "no voy a su ca... de audiencia, lo más probable es que me tomen detenida, pero no voy a viajar para allá, y era".

"He estado terrible enfocada en trabajar, llevo meses organizando mi rifa para andar huev... porque eso es, gente de Caldera, su alcaldesa no vale nada y anda más preocupada de mí que de su comuna", complementó.

Este lunes, Naya compartió un pantallazo de una conversación con su abogado tras el fin de la audiencia a la que no llegó.

El mensaje era claro y no daba para dobles lecturas. ¿La reacción de Naya? "CTM Mi abogado se acaba de comunicar conmigo recién terminó la audiencia a la que no fui".

"Hola tienes orden de arresto a contar de hoy. Carabineros de Chile recibirá la orden de arresto. Así que en cualquier momento te van a ir a buscar a tu domicilio", le indicaba el líbelo.

¿Por qué formalizarán a Naya Fácil?

Los problemas se detonaron para Naya Fácil se detonaron en octubre de 2019, cuando publicó un video en el que aparecía mostrando los senos y el trasero en el altar de la iglesia San Vicente de Paul de Caldera.

Los sucesos tuvieron lugar el 5 de octubre de ese año, alrededor de las 15:00 horas, cuando Naya ingresó al templo, ubicado en la plaza Carlos Condell de la comuna de Caldera.

La investigación del fiscal Alvaro Cordova Carreño establece que "la imputada se acercó al altar, se desnudó exponiendo sus senos, se bajó el pantalón que vestía y posó su nalgas desnudas en el altar, ultrajando con tal acción dicho objeto sagrado para los fieles del culto católico, divulgando tal ultraje por redes sociales".

Junto con esto, en la causa se hizo parte como querellante el Obispado de Copiapó.