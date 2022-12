Tras desaparecer y que misteriosos mensajes se publicaran en su Instagram, Naya Fácil retomó el control de sus cuentas para confirmar en cámara que se aburrió de toda la situación de angustia que está enfrentando, para terminar desafiando a la Justicia a propósito de la orden de arresto que aún pesa en su contra.

¿Qué decisión tomó Naya Fácil?

Nayadeth Neculhuelque Quimen reapareció en cámara para darle a conocer al mundo la nueva resolución que había tomado, luego de ser presa del pánico y los nervios durante toda la semana, ante su inminente arresto.

La influencer indicó: "Voy a ir al mall, voy a salir en auto. Ya me dio lo mismo toda la hue*. No es posible que yo esté pasando todo este mal rato en mi casa. La señora [la alcaldesa de Caldera, Brunilda González] que haga lo que quiera. La Justicia que haga lo que quiera".

"Muchos me dicen que me entregue, pero... Me van a trasladar, chiquillos. Me van a trasladar para allá. No sé por qué quieren que yo viaje y no me dan la opción de que sea por una cámara y listo. Si yo no tengo ataos de estar ahí, sé que tengo que asumir mis hue**, pero ¿por qué tengo que viajar yo? No, no, no. Olvídenlo. No, no, no, no", dijo.

Así fue como aclaró qué es lo que seguirá para ella en el futuro inmediato: "Para mí este tema se cierra en este momento. Si pasa alguna hue*, dejo de subir historias o algo, voy a tratar de avisar si me llegan a atrapar; pero yo voy a seguir mi vida normal. Me harté, me cansé".

"Yo también tengo mi vida. La época del año en la que estoy más encima. Pensaba celebrarlo de otra manera", lamentó.

En una segunda historia, Naya resaltó que "dicen que las noticias malas se saben antes que las buenas, así que si me llego a ir para allá, lo más probable es que de alguna manera se sepa o lo publique yo. De momento yo me encuentro en mi casa".

Pero luego sus ánimos se caldearon y se lanzó con actitud desafiante a decir: "Si quieren volver a venir los polis a mi casa: ¡Toquen la puerta! ¡Reviéntenla si quieren! ¡Yo no voy a salir de acá! No voy a salir porque ustedes vengan. Ya me cansé. Estoy chata de esta situación. Estoy harta, me siento mal por dentro".

"Estoy llena de hue** de comentarios de todo el mundo. Llamándome, dándome información. Y nadie sabe lo que uno está pasando realmente. Así que acá está mi casa, todo el mundo sabe la dirección. Vengan, toquen, toquen, toquen. Me da lo mismo".

"Yo ahora ¿qué voy a hacer? Me voy a bañar, me voy a arreglar, voy a hacer mi vida normal", remató Naya, decidida a celebrar el Año Nuevo. De hecho, hasta pidió consejos para encontrar su "outfit".