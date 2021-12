La ex Miss Universo decidió responderle a la influencer, aunque de manera más mesurada.

Cecilia Bolocco no se quiso quedar al margen de la polémica y respondió a los polémicos dichos de Naya Fácil sobre su persona.

"La conocí en persona y es una vieja de mier... que no saluda ni siquiera a su equipo de trabajo. Es horrible. No saluda, es una horrible, rasca, ordinaria", fue sólo parte de lo que la influencer sobre la ex Miss Universo.

La viralización de los comentarios de Naya Fácil cobró tanta fuerza que inevitablemente llegaron hasta la mismísima Cecilia Bolocco.

"¿Dijo que yo era rasca?", cuestionó la también animadora de tv, cuando sus seguidores le contaron en su propia transmisión en vivo lo que le había pasado. Y tras eso añadió que "me tiene sin cuidado, esa es la verdad".

Cecilia Bolocco: ¿Qué reflexión hizo la ex Miss Universo, ante el ataque de Naya Fácil?

"No importa, la gente que a uno lo ama es la gente que a uno le tiene que importar y con esa gente hay que procurar tener una relación linda", lanzó luego a modo de reflexión.

A eso se sumó que "esa es la única gente con la que uno tiene que entablar diálogo y no con la gente que gratuitamente y sin conocerte, incluso, puede emitir un juicio sobre ti. Nunca te dejes afectar por la opinión de otros, jamás".