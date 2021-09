La ex Miss Universo estuvo presente en el nuevo programa de entretención de Mega.

Este sábado finalmente se estrenó el nuevo programa de Mega "Pecados Digitales" que conduce Javiera Contador y Yerko Puchento.

En el debut del espacio estuvieron presentes la actriz Maly Jorquiera, el humorista Bombo Fica, la cantante Princesa Alba y la conductora de televiisón Cecilia Bolocco.

Durante el programa que busca indagar lo que han expuesto en la red los invitados, la ex Miss Universo Cecilia Bolocco se sometió al "Deep Test", en donde respondió algunas de las preguntas más incomodas sobre su vida que se encuentran en internet.

La conductora del espacio le pregunto sobre uno de los momentos más complejos de su vida, cuando el año 2007 fue sorprendida por los medios en Miami con Luciano Marrochino, imágenes que fueron expuestas en los medios.

"¿Qué te dolió más? ¿El paparazzeo de Miami o la polémica del Bolocazo?", le preguntó la actriz de Casado con Hijos.

"O sea, no hay comparación. El paparazzeo de Miami, eso fue una verdadera violación", dijo Bolocco.

Asimismo, Cecilia respondió preguntas sobre su actual relación y su vida personal, en donde se respondió sobre si considera importante las relaciones sexuales en su relación. "No es tan importante fíjate... No es tan importante, tengo 56 años. Para una relación de amor me es más importante la dimensión del alma de la persona que tengo al lado". dijo.

"Pepo Daire (su actual pareja) es el amor de tu vida?", le preguntaron posteriormente, a lo que señaló "Sí".