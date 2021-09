Los animadores presentaron el nuevo programa de Mega como un espacio de entretención y la conversación, no de farándula.

Javiera Contador y Yerko Puchento defienden Pecados Digitales: "No es Mega abrazando el cahuín"

Pecados Digitales debuta este 25 de septiembre a la programación de Mega. Es por eso que sus animadores Javiera Contador y Yerko Puchento conversaron con la prensa para presentar el programa. En medio de la conferencia de prensa, en la que estuvo presente RedGol, ambos defendieron la propuesta como un espacio enfocado en la entretención y la conversación, y no una fórmula para hacer farándula.

La novedad del canal privado para el horario prime del sábado se alimenta de una dinámica en la que permitirá exponer la pantalla de los teléfonos de los invitados en búsqueda de contenido inédito y secretos guardados en sus dispositivos.

Consultados por RedGol sobre si Pecados Digitales es la forma que tendrá Mega para abrazar derechamente la farándula, Contador sostuvo que "no. En lo personal, sí, reviso las capuchas, sí, las sigo. Pero no es una farándula... No soy de esas personas que le interesa la farándula dura, dura".

"No es un programa de farándula dura para nada. No es como Mega abrazando el cahuín. A mí me parece que es una situación mucho más lúdica que, si bien parte por el copuchenteo de los celulares, es mucho más lúdico. La idea es que la gente lo pase bien. La idea es que la gente quiera venir".

"Cuenta, pero quiero decir que no se trata de eso el programa. Uno va transitando por ahí también, por supuesto. Y hay quienes les gusta más y cuenta más, y quienes no tanto. Eso está bueno, que no sea siempre la misma tecla. Tiene que ver con los invitados, con los contenidos, con qué aplicación, porque cada uno es más fuerte en aplicaciones distintas", complementó Contador.

Por su lado, Yerko Puchento -sí, el personaje de Daniel Alcaíno, en su primera conferencia como tal- defendió que no se trata de algo que no se haya hecho antes, sino que se están presentando contenidos de una nueva manera.

Por eso, Yerko pidió que "esperen el programa. No vamos a aclarar ni desmentir. No vamos a afirmar ni no afirmar".

Esto es como "el mismo chiste lo contó Dinamita Who hace 10 años en Viña del Mar, hoy día ¿por qué no? Dino Gordillo fue con la misma rutina durante tres años y también le fue bien y se llevó gaviota. La cosa no es lo nuevo, es cómo presentarlo nuevo", puntualizó.