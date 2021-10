Nicole Luli Moreno recuerda la filtración de sus fotos intimas: "Sufrí y me sentí muy vulnerada"

La modelo fitness Nicole Luli Moreno estuvo presente la noche de este sábado en el nuevo capítulo de Pecados Digitales en donde se refirió a uno de los momentos más complicados de su carrera: La filtración de sus fotos íntimas.

El hecho ocurrió el año 2013 y fue muy abordado por los medios de farándula aquella época, al respecto Luli señaló: “Voy a ser sincera, esa foto me trajo muchos problemas, me dolió bastante, sufrí y me sentí muy vulnerada”.

La modelo señaló que el destinatario de la imagen era una ex pareja que vivía en EE.UU. “Siento que me faltaron el respeto, porque jamás en mi vida me había sacado una foto así”.

“Hice demanda y esa foto ya no debería estar en redes sociales”, expresó la ex participante de El Discípulo del Chef. “Yo me la saqué y lo asumo, pero para una persona, no para todo Chile”.

“Estuve dolida como dos, tres años, no quería salir de mi casa, no quería entrenar”, reveló que debido al revuelo pensó incluso en dejar el país. “Sufrí mucho porque mi papá la vio, mis abuelos, mi familia. Eso es lo que más me dolió”.

Sobre quien publicó la imagen, la modelo señala que fue el dueño de un portal farandulero y que cuando se encontraron cara a cara en un gimnasio, él la ignoró.

La modelo fit reveló que demandó al programa Intrusos. “Yo los demandé por filtrar esa foto y ellos saben por qué se cerró la farándula(...)Nadie sabe pero yo se los voy a decir: si se terminó la farándula fue por esa foto”.