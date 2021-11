La modelo cubana Lisandra Silva estuvo presente en Pecados Digitales en donde recordó un complejo momento que paso hace algún tiempo: Fue asaltada por un motochorro.

La ganadora del reality Doble Tentación recordó el terrible momento que ocurrió en el año 2019, en el programa de Mega en donde mostraron el video captado por la cámaras de seguridad del sector y que Lisandra compartió en sus redes sociales.

"Ese es el motochorro, y me vas a ver a mí corriendo detrás de él con una bota", comentó la modelo.

Luego agregó: "Estaba afuera de la embajada de Cuba, donde iba a buscar mi pasaporte, y tenía el teléfono en la mano porque había pedido un taxi".

Sobre lo sucedido, la modelo comentó que el asaltante quería robarle el celular. "Pasa el de la moto y me sigue, vio que estaba con un celular, se vira por la acera a contramano, se pone detrás de mí, y me tira el teléfono, y yo obviamente cubana aguanté, y él se desprendió con la moto por la acera y me arrastró".

"Me conecto con el Wi-Fi de la casa, y ahí me llega un llamado de que habían abierto el teléfono, que tenía las fotos y mi información".

"Ellos querían que yo apretara click en un link, entonces así llegaría un mensaje diciendo que encontraron mi teléfono para darme su ubicación, y cuando lo hice desapareció toda la información, y ahí fue donde lograron ingresar a mi celular", explicó la modelo, quien sintió sentirse muy afectada frente a lo sucedido. "Una se siente violada, violentada, agredida", concluyó.