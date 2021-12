Vasco Moulián estaba demasiado tranquilo, así que decidió salir a quemar la pradera con nuevos dichos, esta vez críticas dirigidas a la hija de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, Florencia, por fotos que el panelista de Zona de Estrellas considera que son "demasiado subidas de tono".

El ex director de programación de Canal 13 sacó el tema a la mesa dando cuenta de las publicaciones que su propia hija de 21 años comparte en Instagram.

"Compadre, tengo una hija de 21 años y se saca fotos en pelota", comentó alarmado por la naturaleza del contenido.

Mientras que Manu González le comentó que "entiendo la posición de los papás. Las redes sociales en los jóvenes".

"No me gusta, Manu", insistió Vasco. "Respétenme. Yo soy amigo de Rafa Araneda y de Marcela Vacarezza. Y si estuviese con ellos les diría ‘cuidenla porque está con fotos demasiado subidas de tono'".

"Cuidarla y protegerla, se le puede decir, pero ella es mayor de edad y esas son sus redes sociales", le advirtió Manu.

Moulián insistió: "Es lo que yo haría con un amigo. Como mis amigos me escriben y dicen '¿no encuentras que la Rosarito...' Compadre, como amigo se lo diría yo. Nada más".

Vasco Moulián: ¿Qué dijo de la hija de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza?

En ese momento intervino el conductor del programa de Zona Latina, Mario Velasco, quien sostuvo que "este fue un tema súper recurrente en las redes sociales, sobre todo en Instagram. Y sobre todo con la preadolescencia, adolescencia y entrada a la adultez, que es más o menos la edad que tiene ella. Y tiene que ver con los 'likes'. En algún momento se postuló a sacar los likes, que es la gracia de la red social. ¿Pero por qué?".

"Ponte tú, si soy la Florencia y subo una fotografía tomando té con mi papá y tengo cinco likes, y subo una foto una foto en traje de baño y tengo cinco mil ‘likes’, ¿qué me está diciendo la red social? Que lo apetecido son las fotos más jugadas y mostrando un poco de piel. ¿Es finalmente lo que te va requiriendo la red social?", subrayó Velasco.

Vasco entonces volvió a la carga: "No. Los niños se tientan y no se dan cuenta, y esto se lo digo con mucho respeto a mi querido amigo Rafa Araneda, y mi querida amiga Marcela, que yo he discutido con mi hija mucho".

"A mí me pasan que muestran mucho y no saben quién las está siguiendo. Si supiera que mi hija tiene su Instagram controlado, que no lo tiene controlado porque no es privado ni nada, me da no sé qué".

"Yo le digo a la Rosarito, cosa que no me pesca y le importa un huevo lo que le diga. Eso es otra cosa. Y te lo digo con todo el corazón del mundo. A mí me preocupa porque muestran más de lo que debiesen mostrar'", concluyó en su reflexión.

Y antes de cerrar, comentó que "hay una foto que se ve que es un poquito abierta y que no me gusta a mí. Como amigo le voy a decir 'Rafita, cuide a su hija, ojo, atención, estamos en el planeta Tierra y hay weones degenerados'".