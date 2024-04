No queda nada para que “Podemos Hablar” estrene uno de sus episodios más esperados, en donde Daniela Aránguiz hablará sobre la demanda que interpuso en su contra la diputada Maite Orsini y además, entregará los detalles del término de su relación con el ex seleccionado nacional Jorge Valdivia, tras casi dos décadas juntos.

Hace algunos días salió a la luz el proceso judicial en su contra por el delito de injurias y calumnias, por el cual la parlamentaria, que es actual pareja del ex futbolista, presentó una carpeta de 73 páginas de pruebas. Por lo mismo, la panelista de televisión fue invitada al programa de conversación para referirse a la situación.

Las confesiones de Daniela Aránguiz

En el avance del capítulo que se estrenará este viernes, Aránguiz señaló: “Maite es una mujer muy mala, me ha hecho mucho daño”, comenzó señalando, agregando que también cierra las puertas a una reconciliación con su ex marido. “En mi vida volvería a vivir el tormento que viví con Jorge Valdivia”.

La ex Mekano confirmó que el quiebre se produjo por una infidelidad. “Yo me separé de Jorge porque mi mejor amiga entró a un motel y vio su auto”, se ve en el extracto.

Tras ser consultada sobre si prefiere la reclusión a pedir disculpas, Aránguiz le responde a Julio César: “Yo voy a ganar esto”.

Revisa el avance a continuación

Las declaraciones de Aránguiz tras demanda

En el programa “Sígueme” de Zona de estrellas, en donde es panelistas, Daniela se refirió a la demanda, negando los cargos que se le acusan.

“No hay injurias, no hay calumnias aquí. Soy una deslenguada pero terrible. Cuando me tocan a lo que yo más quiero, lo voy a defender con uñas y dientes. Y no me arrepiento de ni una palabra o de ningún mail que yo he escrito”.