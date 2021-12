Vasco Moulián revela que su hija "indignada" lo retó por cuestionar fotos "subidas de tono" y admite: "Me voy de lengua de puro gil"

Vasco Moulián metió la pata y lo admitió en televisión. Esta vez no con alguna de las cientos de celebridades que ha criticado, sino que con su propia hija. El comentarista contó que Rosario, de 21 años, lo llamó "indignada" para retarlo por criticar las fotos "subidas de tono" que se comparten en Instagram.

En el programa Zona de Estrellas hablaban de las oportunidades que da la vida, sobre si tomarlas o no y el impacto que tienen en el futuro.

Fue así que Mario Velasco comentó que "es como cuando lo conversamos, Vasco, y me dices 'pucha, Tomasito me vino a dar un segundo aire'. Y tú eres un tipo súper sincero que te atreves a decir cosas que no se atreve a decir el resto de la gente".

"Cosas que duelen, que nos pasan a todos los seres humanos, pero dices 'yo a lo mejor con mis hijas mayores cometí muchos errores y que no los quiero volver a repetir con Tomasito'", añadió el animador.

Fue así que se propició el momento para que el ex director de programación de Canal 13 admitiera que su hija le llamó la atención por los dichos que emitió hace unos días, cuando criticó a Florencia Araneda, la hija de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, por fotos "demasiado subidas de tono".

En ese momento, antes de lanzarse contra el retoño del ex animador del Festival de Viña del Mar, Vasco partió su comentario indicando: "Compadre, tengo una hija de 21 años y se saca fotos en pelota".

Vasco Moulián: ¿Por qué lo retó su hija Rosario?

En reacción a la reflexión de Mario Velasco, Moulián entonces dijo: "aprovecho de pedirle hasta disculpas. La otra vez me sacaron la mugre porque dije que mi hija se tomaba fotos con poca ropa. Me llamó indignada".

"Y le aprovecho de pedir disculpas, porque nunca ni siquiera le he dicho nada para que no lo haga. Así que es un error absolutamente mío, que me voy de lengua de puro gil, por tratar de tal vez impresionar. Son errores de la vida", reconoció.

Y a eso, antes de cerrar, añadió que "a mis dos hijas, que ahora están grandes, no las vi crecer. Estaba encerrado en un switch o en mi oficina de Canal 13, pensando que lo estaba haciendo rebien. Y claro, económicamente lo estaba haciendo rebien, pero emocionalmente...".