María José Quintanilla tenía preocupados a sus seguidores, luego de que se supo que tuvo que someterse a una cirugía de baja complejidad debido a un reciente problema de salud. Es por eso que decidió explicar qué es lo que había ocurrido.

Fue a través de las historias de su Instagram que la figura de Mega dio cuenta de los acontecimientos.

"Me han hablado mucho de lo que me pasó en la patita, y fue algo muy loco. Me enterré una cosa en el pie y quedó algo adentro. Se infectó", señaló Quintanilla.

En el testimonio, también explicó que por suerte contó que recibió la atención de especialistas que la ayudaron a salir del problema.

María José Quintanilla: ¿Qué tuvo que hacer la cantante para mejorarse?

La animadora de La Hora de Jugar sostuvo que "fui a que, literal, bisturí. Entonces tengo muy sensible, tengo un parchecito que hay que cambiar, hacer curaciones pero, más de eso, nada".

"Estaba preocupada no más, porque a veces una se deja estar mucho, y puede pasar a mayores".

"Estoy bien, con un parche hermoso en el pie, con una hinchazón digna que entraron a picar", admitió finalmente de buen humor.