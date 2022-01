De actitud rebelde y look camaleónico, son las dos formas con que usualmente se describe a la participante de Aquí se Baila que por estos días se roba todas las miradas en Canal 13 y que ya ha tenido dos duelos frente a Francisca Cigna, Blanquita Nieves. Pero ¿quién es Pía María Silva? Aquí te contamos...

La joven de 25 años nació el 4 de julio de 1996 y demostró su talento desde pequeña. Por lo mismo, su vida ha estado vinculada al mundo del espectáculo y la televisión.

De hecho, su formación en ese mundo viene desde que fue parte de ZooloTV. Posteriormente, se sumó a otros programas como Rojito (2005-2007), Cangri y Dash, además de The Voice Chile.

Ahora, antes de entrar a la competencia de Canal 13, Silva resaltó que "mi vínculo con el baile partió desde muy pequeña. Mis abuelos y mi mamá decidieron meterme a los 4 años a la Escuela de Hugo Urrutia, y estuve en competencias de baile latinoamericano".

"También estuve en Rojito, de hecho, mi primera participación en televisión fue bailando. Después estuve desde los 7 hasta los 16 años en la academia de Rodrigo Díaz, con quién más encima ahora vamos a competir juntos, y eso me tiene súper motivada y encontré muy lindo que haya pasado".

"Yo estuve mucho tiempo ahí y cuando competía siempre iba por la academia de Rodrigo, así que es súper entretenido tener la oportunidad de enfrentarme a él en el escenario sabiendo que yo le decía 'tío'", añadió.

Pía María Silva alcanza el éxito en Rojo y salta a otros programas

Pía María no sólo tiene dotes de bailarina, como se puede apreciar actualmente en el estelar de Canal 13, también canta y ha ofrecido increíbles presentaciones en otros espacios televisivos antes mencionados, como aquella vez que interpretó Let's Get Loud, de Jennifer Lopez en The Voice Chile.

Tras eso, Pía María Silva fue parte del popular musical Mamma Mía y luego llegó la oportunidad de formar parte de Rojo: El color del talento, donde tuvo como coach a la emblemática de la primera generación Daniela Castillo.

En el espacio de talento de TVN deslumbró a los jurados, con presentaciones como la vez en que hizo I Will Always Love You, de Whitney Houston.

Aún así, quedó fuera de la competencia de la primera temporada de Rojo: El color del talento, al enfrentarse a Andrei Hadler en un duelo de eliminación.

Pero de ahí se vivieron momentos tan intensos como la vez en que llamó a sus compañeros al orden y les pidió que no votaran por amistad, sino que lo hicieran por talento; dejando la grande y ganándose el ser tildada de frontal y rebelde.

Posteriormente, Pía María Silva pasó a formar parte del Clan Rojo, donde participó en las más diversas instancias, no sólo en televisión sino que también en espectáculos en vivo con los que recorrió Chile.

En octubre de 2021, Pía María Silva llegó hasta The Covers, de Mega, instancia donde interpretó a nada menos que Britney Spears, con la particularidad de que combinó sus talentos para hacer la imitación, saliendo al escenario para cantar y bailar.

Pía María Silva en Aquí se Baila

Consultada por si le gustaría ganar Aquí se baila, Silva asegura que "me encantaría ganar, pero la competencia está ruda, vienen todos a participar con una carrera de bailarines súper profesionales en televisión, entonces no va a estar fácil".

"Eso sí, esta vez no me quiero enfocar tanto en competir, porque me encantan todas las personas que están dentro de este proyecto. Mi propuesta en este programa es pasarlo bien, disfrutar de cada baile, de cada interpretación, de cada sentimiento y de cada oportunidad de subirme al escenario", admitió.

Por lo mismo, Pía María Silva asegura que "ya está siendo todo un desafío este programa. Partimos con los ensayos en pleno verano, entonces mucho sudor y mucho cansancio, pero yo sé que eso va a valer la pena porque el nivel está realmente altísimo, así que hay que estar a la altura. No obstante, lo primero es pasarlo bien y disfrutar".