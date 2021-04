Vasco Moulian realiza una fuerte crítica: "Si hay un mal entrevistador es Martín Cárcamo"

El director de televisión Vasco Moulian, estuvo presente en el late de Julio César Rodríguez "Síganme los Buenos", en donde lanzó una fuerte crítica hacia el programa de Martín Cárcamo "De Tú a Tú".

El rostro de televisión señaló: "Los que andan medios perdidos son los del 13, yo le tengo un aprecio especial por Max Luksic, me gusta mucho lo que hacen fuera de pantalla, me gusta lo que hacen en la web por ejemplo, me gusta lo que hacen en Below The Line".

Luego agregó: "una vez alguien me dijo 'vamos a hacer algo y te vamos a impresionar', chuta yo dije el programa de Cárcamo, y no, no fue, porque digámoslo he** mala y esa". señaló.

A lo que el conductor del espacio Julio César Rodríguez respondió que no es así, "es que no es malo, usted es muy taxativo, a lo mejor no es masivo". le indicó el periodista.

Argumentando sobre sus dichos, el conductor de Contigo en la Mañana indicó "Lo que yo le quiero decir es que usted esta siendo muy estricto, una cosa es que sea malo y otra cosa es que a lo mejor no sea tan masivo", añadiendo que "no es un error de Martín, ni del programa, es un error de poner siempre el mismo formato a la misma hora".

"Si fuese un día tendría los mismos cinco puntos" respondió Moulian, quien luego puntualizó que "creo personalmente que es un programa que tiene muchos errores básicos, porque Martin, voy a ser generoso con Martín, es un buen conductor. Si hay un mal entrevistador es Martín Cárcamo".

Luego enfatizó que "cuando a una persona no se le mueve una gota la cara y le Tamara Acosta le esta diciendo que vivió la depresión más grande de su vida y no se podía levantar, y no se acerca, no le toma la mano y no tiene la empatía con el otro, creo que está cometiendo una aberración importante como entrevistador".

"Yo creo que por hay pasa el problema, después nos metemos a la táctica, ese programa yo lo hubiese dado en canal 13 cable con raja, con respeto".

Julio César continuó señalando que la culpa no era del animador del espacio a lo que el integrante de Zona de Estrellas indicó: "por supuesto que no es el culpable, es un conjunto de personas que se juntaron a tomar una mala decisión". concluyó señalando.