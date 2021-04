"Lo encontraba lindo y tierno": Vasco Moulián admite que se enamoró del guionista Pablo Illanes 

Fue en medio de una conversación con el programa "Zona de Estrellas" que el actor Vasco Moulián cayó en un espiral de sinceridad y confesó que en algún momento estuvo enamorado del guionista Pablo Illanes, la mente detrás de populares teleseries como "Perdona Nuestros Pecados", "Machos", "Alguien te Mira" y "Adrenalina", además de series como "Prófugos".

"¿Usted se enamoró de un hombre?", fue la pregunta con que Mario Velasco detonó la confesión de su compañero panelista, quien terminó respondiendo de manera afirmativa.

"Es conocido, es una persona que me atraía. Yo estaba en la época de la escuela de teatro (en los años ’90), era heterosexual, pero a mí me gustó mucho un tiempo Pablo Illanes", lanzó el ex director de programación de Canal 13.

Moulián explicó que "yo me pasé rollos con Pablo, lo encontraba tan talentoso y fuimos a viajar juntos a Europa, Barcelona, Nueva York. Yo creo que sí he sentido como un poco de amor, siempre tuve miedo".

De acuerdo con Vasco, sus sentimientos de atracción surgieron particularmente en la época en que Illanes polleó con la actriz Francisca Merino.

Velasco no dejó pasar la oportunidad para adentrarse aún más en los detalles y siguió con las preguntas: "¿Y en qué se dio cuenta usted? Porque igual debe ser especial ese sentimiento, cuando uno tiene la convicción de que es heterosexual, de repente empezar a sentirse atraído por alguien del mismo sexo"

“Tiene que ver con la admiración", especificó Moulián. "Tenía que ver con que lo encontraba lindo y tierno, pero siempre tuve miedo, a lo mejor trancas o a lo mejor culpas de esta cosa religiosa que uno tiene, de enfrentarlo, y además físicamente".

"Pablo, ponte tú, llegaba más tarde a la casa, yo no cachaba muy bien por qué, yo -a todo esto- no sabía que Pablo era gay y supe después del viaje. Yo le tengo mucho cariño y mucho respeto a Pablo”, continuó.

Entonces, la periodista Cecilia Gutiérrez, otro de los rostros del programa de Zona Latina, le consultó: "¿Y si hubieses sabido que era gay en esa época te hubieses atrevido a confesarte?”.

El opinólogo admitió que “tal vez no” y que "hoy día es primera vez que lo digo”.

"Hoy se enteró”, agregó la ex panelista "Me Late".