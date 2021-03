"Tuve suerte de que no me pasara nada": Martín Cárcamo se refiere a su actual relación con el alcohol

El animador Martín Cárcamo se refirió a su actual relación con el alcohol, después del incidente que lo tuvo detenido y luego procesado por conducir en estado de ebriedad en enero de 2013, bochorno público del que no ha conseguido desmarcarse a pesar de que ha pasado casi una década.

Sus declaraciones se dieron hacia el final del capítulo de "De Tú a Tú" emitido este miércoles, entró en una dinámica de juego de básquetbol para seguir preguntando y respondiendo inquietudes con Augusto Schuster.

La última pregunta la tuvo el invitado y lanzó: "¿cómo es tu relación con el alcohol actualmente?".

Tras intentar desviar la atención en un principio, Cárcamo luego se decide a responder: "tuve suerte de que no me pasara nada más allá de que me detuvieran, fue un proceso familiar bien fuerte. Tuve que hablar con mis hijos y, para ellos que eran chicos, no era tan fuerte como para mí, como papá, explicarle que había cometido un error".

"Creo que uno tiene que vivir esas cosas, que son fuertes, para también tomar conciencia. Me sirvió y me hice cargo".

"Nunca más manejé (bajo la influencia del alcohol) y siempre me preocupo de que si alguien está tomando y maneja, le digo que por favor no maneje y hago todo para que no maneje", aseguró el también animador del Festival de Viña del Mar.