[VIDEO] JC Rodríguez le "para los carros" a Diego Schalper y le recalca a Andrea Molina que "no tiene que animar"

Julio César Rodríguez no está para las jugarretas de nadie y así se lo dejó claro a los diputados Diego Schalper y Andrea Molina la mañana de este c¡miércoles, cuando sostuvieron un tenso diálogo en medio de "Contigo en la Mañana".

Los parlamentarios fueron invitados al matinal de Chilevisión, donde debatieron sobre la pertinencia de legislar sobre un impuesto a los super ricos.

Schalper atacó a JC indicando que "partiría por hacerte una precisión. No es cierto que se crea un impuesto en Estados Unidos. Lo que se está discutiendo es que se va a aumentar un poquito el impuesto corporativo. Y esa discusión la podemos tener"

La molestia de Rodríguez con los dichos del parlamentario se hizo evidente cuando le retrucó: "es de un 21% a un 28%, Diego, no es un poquito. Usted se está negando a un 2,5% para los súper ricos, eso es un poquito".

"No sé si lo ofendieron, pero tampoco estoy para que usted… Yo soy periodista, no puedo aceptar que usted, a través de la palabra, disfrace las cosas, porque no es así. Diego, dije desde el principio, subir el impuesto de 21% a un 28%, di la información tal cual es", le recalcó sin dar pie a que Schalper pudiese defenderse, tras dejarlo expuesto en su mentira.

En ese momento, intervino Molina para bajarle la temperatura al tenso intercambio, indicando "¿saben qué? Disculpen que los interrumpa, pero yo creo que la gente, lo que quiere escuchar es qué podemos hacer para mejorar las condiciones de lo que se está viviendo y no quedarnos entrampados en dimes y diretes".

"No, Andrea, no anime acá, si no tiene que animar", la frenó en seco Julio César. "Aquí yo estoy hablando con Diego, que no son opiniones, son información".

Una vez de vuelta de comerciales, el animador se disculpó con la representante de la UDI, quien quedó resentida por la reacción de la figura televisiva.