Diputado Diego Schalper vuelve a ser blanco de burlas ahora por extraños dichos sobre el animé Naruto

El diputado de Chile Vamos Diego Schalper nuevamente se convirtió en blanco de burlas en redes sociales, después de hacer unas particulares y extrañas declaraciones sobre lo que denominó como 'el baile Naruto', al intentar a criticar a la parlamentaria del Partido Humanista Pamela Jiles por la recordada celebración cuando se consiguió el primer retiro del 10% de las AFPs.

En conversación con el podcast Polos Opuesto, junto a Francisco Vidal y Bárbara Briceño, Schalper indicó que "toda esta vestimenta y este lenguaje también busca empatizar con otro mundo que ha ido ganando terreno entre los jóvenes, que es el mundo Otaku, que es todo el mundo del anime, de ascendencia japonesa, y ahí efectivamente ella tiene un lenguaje".

"Esta cuestión que bailó de rosado, no te pierdas ningún minuto Bárbara, es un baile de guerra de los Naruto tengo entendido, no soy experto en la materia. Es una provocación del Naruto contra la autoridad, entonces tiene un simbolismo muy fuerte", añadió.

Naruto es originalmente un manga creado por Masashi Kishimoto y publicado por primera vez 1999. El protagonista es un joven aspirante a ninja Uzumaki Naruto, un muchacho que sueña en convertirse algun día en el líder de su aldea, algo que se convertirá en un verdadero desafío para él, ya que cuando era solo un bebé le fue confiado en su interior el poder de un ser malvado, que antaño causo grandes males en su comunidad y el cual irá poco a poco descubriendo y dominando.

La popularidad que alcanzó la historia llevó a que fuese adaptada al animé y estrenada en 2002 y cuenta con tres partes. La primera (Naruto) inició el 3 de octubre de 2002, la segunda (Naruto: Shippuden) empezó el 15 de febrero de 2007 y la tercera (Boruto: Naruto Next Generations) comenzó a emitirse el 5 de abril de 2017. Sólo su primera temporada tiene 220 episodios. Además, se han estrenado múltiples películas derivadas.

Tras los dichos de Schalper, Briceño reconoce que tampoco se maneja en cuanto a lo que tiene que ver con la popular producción animada japonesa, por lo mismo le cuestiona a Schalper de qué está hablando.

Ante lo que el RN le comenta: "Entiendo que los Naruto son los soldados en el mundo anime que combaten, por decirlo así, contra las grandes autoridades, contra el poder".

Sólo eso bastó para que en Twitter rescataran el extracto de la conversación para que se vitalizara y se detonaran todo tipo de burlas dirigidas a Schalper, publicaciones en que le recordaron su papelones previos intentando "imprimir videos" y con una incompresible analogía futbolística.

Estos fueron algunos de los posts:

Dejando los memes de lado, lo de Schalper y los Narutos es solo una muestra más de una generación de abogados que son expertos en hablar con absoluta seguridad de temas que no tienen idea. — Farfaramir (@farfaramir) May 3, 2021

Según Schalper “los Naruto son soldados que desafían la autoridad” y correr con los brazos atrás es un “baile de provocación”

Mira, una cosa es no cachar la serie y otra es ser un ahueonao de clase mundial — Héctor Romero (@hectoromero) May 3, 2021

Mira @Diego_Schalper te imprimieron naruto para que puedas verla completa. pic.twitter.com/2GC3wXTZL0 — VforVictor. (@vforvictorxiii) May 3, 2021

Diego schalper: Está es una provocación de los naruto pic.twitter.com/AV5FIJDkDm — Vanessa (@vanebeafari) May 3, 2021

Vamos con el análisis serio de Diego Schalper: Los Naruto pic.twitter.com/VLQZquZVBn — Rodrigo Saavedra ����♂️��️�� (@Ro_SaavedraM) May 3, 2021

Cuando se entere el Schalper que los Narutos son una hueá que se le echa a los fideos. — kiubert (@qbeeert) May 3, 2021

Yo no cacho nada de Naruto más allá de que corre con los brazos pa atrás, porque no veo monos chinos. Pero me bastó googlear 2 minutos pa cachar que Schalper habló puras huevás... ¿de donde sacó toda esa historia de “los narutos”? �� — Italo (@turbogigi) May 3, 2021

Schalper está para la risa aquí, por lo mismo el algoritmo de Twitter lo tiene en Entretenimiento como Tendencia. pic.twitter.com/Ac7zrX7fGo — ���� Alberto Sironvalle ���� (@alb0black) May 3, 2021

Yo quedo negro con todo esto... @Diego_Schalper dice que Naruto(s) son soldados!!!

Que manera de hablar estupideces este hombre!!! De verdad un diputado puede ser tan ignorante? — Will.I.am (@wmam71) May 3, 2021

Siempre fui revolucionaria y no lo sabía, gracias Schalper por abrirme los ojos WAJAJAJAJ



SIEMPRE FUI DE LOS NARUTO ������ pic.twitter.com/M41D8RgZMQ — ✨ ATLANTIS ♟ Princess✨ (@Aikowoh) May 3, 2021

Los Naruto destruyendo la sociedad de Diego Schalper... pic.twitter.com/b1g5HNRLb0 — Un weón más (@felipe_antonto) May 3, 2021

Jsjajajajajajajajaja... no lo puedo creer jajajajajajajajaja Candado Chino Schalper se supera a sí mismo jajajajajajajajaja https://t.co/g56xB8l36s — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) May 3, 2021

Schalper en este momento está imprimiendo todos los capítulos de Naruto https://t.co/qIwQ6Sa1Kc — ���������� �� (taylor's version) (@freakyfly_) May 3, 2021

Cuando ni el algoritmo de Twitter te toma en serio:



Schalper = tendencia de "entretenimiento" pic.twitter.com/bMYJQxTLSz — Anita �� (@AnitaBohemia) May 3, 2021

En la mente de Schalper: Los naruto son un grupo terrorista de ultra izquierda con entrenamiento paramilitar del extranjero provenientes de la aldea oculta de temuco.



No tengo certeza, tampoco dudas. https://t.co/ylornxUYIU — Daniel (@ChronosVenom) May 3, 2021

Hay mucha gente weona en este país, pero puedo asegurar y me hago cargo de lo que digo, que @Diego_Schalper es por lejos el ser más aweonao que habita en este territorio. — ѕυѕнιтα��✨���� (@LaSushita) May 3, 2021

En tonteras como la de Schalper, desatinos como el de Briones o la xenofobia de Sutil, queda claro que la clase dirigente es el problema. Hablan puras huevás, no tienen idea de nada y más encima son malos. Hay que cambiarlos, punto. — Italo (@turbogigi) May 3, 2021

SILENCIO CHICOS QUE DIEGO SCHALPER VA A DECIR ALGUNA ESTUPIDEZ — sailor fome �� (@sailor_fome) April 27, 2021

Ojo,anoche no solo se nombró a Larroulet haciendo persecución política,al padre del niño simbolo d la extorsión Diego Schalper tambien,él hace el trabajo sucio del lider d Libertad y Desarrollo c/casa matriz en el 2do piso de la Moneda#cafeconnata @ValdebenitoNata @subelaradio pic.twitter.com/cmdHc3IsW7 — LaDecadenteConBrillo (@LaDecadenteConB) April 28, 2021

El video reptiliano de Karla Rubilar y el audio de Schalper y “los soldados naruto”, me dieron vida. No he parado de reír, parezco loca en esta casa. — Pelu (@IriartePelu) May 3, 2021

Schalper: Estoy confundido, entonces el ejército de los Naruto sabían que asuntos internos les había tendido una trampa?

~ De qué está hablando, no hay nada de eso en el animé!!

- Schalper: Es que cuando me aburro invento otro guión. Oh! un pajarito! pic.twitter.com/LTPzNa4Zoh — Chimbaronguense (@Chimbaronguense) May 3, 2021

Lectura obligatoria para hoy también



Era tan fácil como googlear "Naruto" pic.twitter.com/noyCHE5pMB — ‧͙⁺˚*・༓☾ Nobody ☽༓・*˚⁺‧͙ (@LooseFinch) May 3, 2021