Faloon Larraguibel habla sobre su experiencia como alumna de Rafael Cavada en la universidad

La integrante de Zona de Estrellas, Faloon Larraguibel, recordó en el programa como fue haber sido alumna del periodista Rafael Cavada en su etapa universitaria.

Sobre eso, la ex Yingo señaló que "A él lo tuve como profesor en la UDLA (Universidad de las Américas), incluso al profe Fidel Oyarzo, queridísimo profe, yo amaba a ese profe de verdad, de actualidad, maravilloso, maravilloso", comenzó relatando.

Luego sobre el periodista agregó acerca de los profesores que tuvo "Yo tuve al Rafa Cavada"

¿Y el Rafa Cavada se iba con las alumnas después al Liguria o se portaba bien?, pregunto Cecilia Gutiérrez causando la risa de los presentes. "Buena pregunta", respondió Vasco Moulian.

A lo que Faloon contestó: "no me invitó", causando la risa de los presentes. Luego agregó que "nunca lo vi, nunca lo vi en esas cosas, el iba y hacia su clase como el que entendía, entendía, no volvía a repasar". "Que pesado", indicó Gutiérrez.

"A veces se tiraba algunas tallas que nadie entendía, el se reía y después se iba", concluyó señalando Larraguibel.