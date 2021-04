Faloon Larraguibel arremete contra Camila Gallardo: "Bájate un poquito de la nube"

La panelista de Zona de Estrella de Zona Latina, Faloon Larraguibel, entregó su opinión acerca de la cantante nacional Camila Gallardo y las polémicas en las que se ha visto envuelta recientemente.

Según recopiló Glamorama, Faloon señaló: "A mí me cae tan mal esta mina, te juro que escucho ‘Cami…’ y no. La encuentro una mina pesada, mal educada, que sola se separa de la realidad que vive Chile pero aún así tiene un doble discurso de decir ‘oye, yo soy del pueblo, soy muy humilde y quiero pelear con todos ustedes’. Pero al final es doble discurso simplemente", comenzó señalando la ex integrante de Yingo.

“No me gusta y me gusta que la gente se de cuenta de cómo es esta tipa, para que se le bajen un poquito los humitos porque los tiene bien arriba. Eres recién cabra chica, aprende a respetar, aprende a respetar la leyes porque estamos en una pandemia. Entonces, chuta, quién mejor que tú para dar el ejemplo. Bájate un poquito de la nube. Chao, cabra pesada", enfatizó la figura televisiva.

“Yo sé que muchos jóvenes deben estar pasándolo mal también, obviamente a esa edad todo el mundo quiere salir a carretear, pero ahora no podemos hacerlo. Aguantémonos un rato, cuidémonos, que pase esto y después vamos a poder volver a hacer toda la cuestión”.

Tras estos dichos Joche Bibbó le comentó: "Igual está en todo su derecho a irse de vacaciones a Miami”, a lo que Faloon le respondió: "Cuando la frontera está cerrada, cuando los aeropuertos están cerrados, cuando no se pueden hacer viajes internacionales. Cuando puedes traer, habían dicho incluso, la ‘variante Cami’, leí en los comentarios, no, no puedes. Porque si viajas y vuelves puedes contagiar a muchos más, entonces oye, quédate un rato en tu casa”.

Estos dichos nacen desde la polémica en la que se ha visto envuelta recientemente la cantante de "Abrázame", en donde hace pocos días fue captada en una fiesta en Miami, en donde en las imágenes no se veía distancia social o el uso de mascarillas, medidas necesarias para evitar el contagio de coronavirus. Luego de esto, se confirmó que la artista no se presentara en los Latin American Music Awards, por haber estado en una reunión días anteriores con Alejandro Fernández quien dio positivo al virus. Y también se dio a conocer la multa de 100 UTM que le impuso la seremi de salud por incumplir el aforo permitido durante una reunión en enero.