Este lunes el exfutbolista Jean Paul Pineda fue detenido por manejar en estado de ebriedad y protagonizar un choque. Luego de que la noticia salió a la luz, su expareja, Faloon Larraguibel se refirió a lo sucedido.

Según consigna Cooperativa, la información de Carabineros de la 41° Comisaría de La Pintana marcó 1.43 grados en el alcotest.

En conversación con los medios, la actual participante de Palabra de Honor y candidata a Reina de Viña se refirió a la situación de su exmarido señalando: “Me acabo de enterar hace poco rato, incluso cuando venía camino para acá, obviamente me toca porque fue mi exmarido, pero no tengo ningún contacto con él”.

Faloon se refiere a detención de Jean Paul Pineda

“Todos saben que él tiene orden de alejamiento conmigo entonces no tengo ningún tipo de contacto, tampoco quiero que le pase algo malo, no le voy a desear jamás el mal, porque es el papá de mis hijos, es mi exmarido, pero no tengo ningún tipo de contacto con él”, comenzó señalando.

Agregando que se enteró recientemente de lo sucedido. “No tenía idea, es lamentable que le haya pasado esto y no sé, no tengo más palabras, porque no sé absolutamente nada de él”.

ver también La cruda confesión de Faloon sobre su relación con Jean Paul Pineda: “Caí una y otra vez”

En la misma línea, fue consultada por si sus hijos se enteraron de la detención comentando que no. “Ven poca televisión y lo que ven no van a ser las noticias por supuesto, trato de cuidarlos muchos en ese aspecto”.

Publicidad

Publicidad

“Un poco, más que nada como de llamado, porque como mis hijos siempre están conmigo y el tiene orden de alejamiento conmigo… entonces no”, explicó.

Revisa sus declaraciones a continuación