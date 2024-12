Las tensiones siguen el alza en Palabra de Honor en donde la compleja relación entre Gala Caldirola y Faloon Larraguibel sigue siendo protagonistas de los nuevos capítulos.

Recientemente, durante una actividad, la ex Yingo rompió en llanto tras comentarios de la española. Todo comenzó cuando las duplas escogieron quienes son los némesis de sus compañeros en donde Josué señaló que Faloon sería la rival de Gala debido a los conflictos que han tenido durante el encierro.

En esa línea, Faloon señaló que le molesta que hablen de situaciones que no se relacionan a lo que pasa en el encierro, refiriéndose al caso de Violencia Intrafamiliar que vivió con su ex pareja, el futbolista Jean Paul Pineda.

“No me gusta que me saquen cosas de afuera sobre mi familia o lo que yo hago afuera. No me tengo por qué disculpar. Esto es un reality y todos hablan de todos. Hay gente a la que le molesta que una sea confrontacional”.

Tras esto, Gala señaló: “Tú no eres confrontacional, eres falsa porque hablas por la espalda. Yo siempre di la cara por ti, y tú me pegaste una puñalada. Tú dices que todo el mundo me utiliza porque un hombre te fue infiel y te trató mal, y me tratas a mí como de que a mí me utilizan”.

Agregando: “Una mujer que ha pasado por esas situaciones no debería reírse de que a otra mujer la traten mal. Entonces piensa antes de hablar. Tú no te mereces que se rían de ti, pero yo tampoco”.

Faloon, visiblemente afectada con lo sucedido, respondió que esta cansada que le enrostren esa compleja situación. “Meterse en la vida de uno y en episodios difíciles que ha tenido que pasar es un recurso muy básico. Es cuarta vez que te lo estoy pidiendo a ti y a todos, que no vuelvan a sacarme la vida privada, porque ha sido doloroso, y me lo refriegas y refriegas”.