En un nuevo capítulo de Palabra de Honor, Faloon reveló los complejos momentos que pasó con su ex pareja, el futbolista Jean Paul Pineda, a quien denunció por violencia intrafamiliar, detallando que se enteró de múltiples infidelidades durante su embarazo.

Asimismo, la comunicadora también entregó detalles de la comentada relación que tuvo con Karol Lucero, conocido también como Karol Dance, a quien conoció en el programa juvenil Yingo.

La confesión de Faloon sobre Pineda

La recluta comentó que se enteró de la traición de su pareja durante su embarazo. “A mí me habían cag… estando embarazada, se había enterado todo Chile. Fue con alguien random. Había pruebas, videos, todo, a él le decían ‘te vamos a acusar con la Faloon, les vamos a mandar los videos’”.

Revelando que a pesar de eso, ella decisión continuar su matrimonio con el futbolista. “Al final después igual volví con él”.

Asimismo, Larraguibel fue consultada por si volvió a hablar con Karol Lucero, revelando que también se enteró de infidelidades de él. “Tenemos cero relación. Él fue infiel también, lo mismo. Éramos chicos, estuve 5 años con él, de los 20 a los 25″, admitirá.

Faloon se refiere al episodio de violencia que vivió

En un reciente episodio del reality, la comunicadora reclamó contra Facundo por sus constantes gritos durante la competencia de equipos. “Siempre molestando y minimizando a las mujeres. Yo viví maltrato y por eso identifico mucho la misoginia”, señaló refiriéndose al caso contra su expareja, el futbolista Jean Paul Pineda, a quien denunció por violencia intrafamiliar.

Por su parte, el argentino arremetió señalando: “No voy a permitir que esta señora o señorita”, comenzó señalando a lo que Faloon irrumpe: “Señora aún”.

“Me quiere dejar mal sabiendo que a la que odian es a ella, a mí, gracias a dios tengo mucho público por eso he trabajado en tantos lugares y la gente me quiso. Va a ser la última vez que voy a permitir que me digan eso, ella no puede hablar de maltratos, ella ha sufrido eso y es una pena, pobrecita”.

Faloon, sorprendida por sus palabras, comentó: “Qué pena por ella, ahora que me diga ‘se lo merece’”, agregando que debido a que vivió maltrato lo puede identificar.